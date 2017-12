Den ferskeste direkteruten forsvant etter ni turer. Nå prøver Norwegian seg på noe helt nytt.

Til våren blir det mulig å fly direkte fra Bergen til Spanias hovedstad, Madrid.

Spanjolene vil hit

Twisten er at det ikke bare skyldes reiseglade vestlendinger, men også spanjoler som vil se fjord og fjell og oppleve Kyst-Norge.

Lenge har Norwegian hatt stor etterspørsel på destinasjonen via Oslo og København, og nå lar de ruten få nye vinger.

– Etterspørselen er stor fra spanjolene. Vi gjør det ikke bare for bergensere som kan reise ut fra Bergen, men for å fremme Norge og Bergen som destinasjon, sier Thomas Ramdahl, kommersiell direktør i Norwegian.

Se full liste over alle direkterutene fra Bergen i bunnen av saken.

Flyr av sted til våren

Ruten lanseres mandag og har oppstart 29. mars, med to ukentlige flyginger.

Eksisterende fly fra Madrid-basen og spansk personell skal drifte den nye reiseveien.

– Vi har tatt bort noen ruter som ikke har vært lønnsomme og sett på ruter vi har mer tro på, som Madrid, sier Ramdahl.

Lufthavndirektør Aslak Sverdrup ved Flesland har notert seg den stigende, spanske entusiasmen for Vestlandet.

Han legger ikke skjul på at han store forventninger til ruten.

– Det er kjempespennende med et innkommende marked fra Spania, og så er Madrid en fin by for bergenserne, sier Sverdrup.

Fakta: Spanske turister i Norge Av spanjolene som drar til Norge, kommer 88 prosent med fly, ifølge Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Det er et høyt tall. Tallene stammer fra sommersesongene 2013-2016, og hele 15 prosent av de reisende kom hit for å besøke venner og familie. Også det er høyt sammenlignet med søreuropeiske turister fra Frankrike og Italia. Spanjolene søker i større grad etter å slappe av, shoppe, dra på sightseeing og gå turer på over to timer. De legger også igjen penger. Et spansk reisefølge bruker i snitt 117.080 kroner, nesten dobbelt så mye som italienske turister. Døgnforbruket på 2715 kroner er imidlertid bare litt høyere enn italienernes, men det er de franske turistene som legger igjen mest av disse turistene, både pr. reisefølge og i døgnforbruk, med henholdsvis 119.030 og 2905 kroner. Kilde: Innovasjon Norge

Tror ruten er bærekraftig

Bergen Reiselivslag har lenge ønsket seg direktefly til Madrid, ettersom SAS la ned sommerruten sin for noen år siden.

Det var også på tide å få inn en spansk destinasjon som skiller seg fra solkysten og «Syden».

– Med toveistrafikk kan ruten bli veldig vellykket og bærekraftig, sier Warberg.

Reiselivslaget har lenge opplevd stor interesse fra spanske turoperatører.

Skandinavia virker forlokkende, spanjolene er vant til å reise, og bedre økonomi har økt etterspørselen, påpeker Warberg.

– De siste to-tre årene har antall spanske gjestedøgn i regionen vår vokst mye. Vi forventer at ruten blir bra mottatt, sier han.

Varierende suksess

Jevnlig lanserer Norwegian og andre flyselskaper direkteruter fra Bergen. Den nye terminalen tilrettelegger også for økt flytrafikk.

Skjønt, noen ruter er ikke like levedyktige som andre:

– Det er Frankfurt vi savner mest, sa Atle Kvamme i Bergen Næringsråd til BT i sommer.

– Kampen de siste årene har stått om å få beholde de utenlandsrutene vi har, i stedet for å få noe nytt, la han til.

Overraskelser kommer

Dermed er det kun knutepunktene i København og Amsterdam som tar vestlendinger videre ut i verden, i tillegg til Gardermoen. Norwegian har også et stort nettverk via Gatwick i London.

Selv om Norwegian ga seg med direkteruten til New York tidligere i år, landet lavprisselskapet raskt igjen på USAs østkyst.

På sensommeren lanserte de to nye ruter, Providence og Newburgh, hvorav sistnevnte ligger ti mil nord for New York.

Og flere ruter skal det bli, ifølge kommersiell direktør Thomas Ramdahl i Norwegian.

– Neste sommer kommer vi til å øke mye, men jeg kan ikke si hva det gjelder nå.