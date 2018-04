International Airlines Group (IAG), som blant annet eier British Airways, vurderer å legge inn bud på flyselskapet Norwegian.

Norwegian-aksjen steg med 26,2 prosent etter at nyheten ble kjent. Handelen ble imidlertid stoppet av Oslo Børs klokken 11.37, da aksjen var opp 18,27 prosent.

Selskapet bekrefter

Det var Bloomberg som først omtalte saken, før IAG selv gikk ut med en pressemelding kort tid etterpå.

– IAG anser Norwegian som en attraktiv investering, og har kjøpt en eierposisjon på 4,61 prosent i flyselskapet, skriver IAG.

Samtidig understreker selskapet at de ikke har besluttet hvorvidt de vil legge inn et formelt bud. De to partene har heller ikke diskutert saken ennå.

Målet med eierandelen er ifølge IAG å komme i posisjon til å gå inn i forhandlinger med Norwegian, der de også vil ha muligheten til å fremme et bud på hele selskapet.

Norwegian visste ikke

Norwegian skriver i en pressemelding at selskapet nettopp er blitt gjort oppmerksom på at International Airlines Group (IAG) har kjøpt 4,6 prosent av aksjene i Norwegian Air Shuttle ASA.

«Norwegian hadde ingen kjennskap til denne transaksjonen før den ble omtalt i media torsdag formiddag. Norwegian har heller ikke vært i dialog med IAG om saken. At IAG-gruppen nå går inn som aksjonær i Norwegian, viser at et stort internasjonalt luftfartskonsern har tro på Norwegians forretningsmodell og globale vekststrategi.», skriver Norwegian i pressemeldingen.

Selskapet har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

IAG er et britisk-spansk multinasjonalt eierselskap i luftfartssektoren og har i dag en flåte på 547 fly, skriver E24.