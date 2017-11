Boligprisene falt med 1,5 prosent i oktober. Bare Oslo har dårligere utvikling av de store byene.

I Bergen har boligprisene nå falt med 2,6 prosent det siste året.

Det viser nye tall fra Eiendom Norge som ble presentert fredag formiddag.

Det har i oktober blitt solgt 554 boliger i Bergen, noe som er 2,3 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2016. Hittil i år er det solgt 2,1 prosent færre boliger enn i samme periode i 2016.

Bedring på landsbasis

Boligprisene i Norge falt også i oktober med 0,2 prosent, men korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent.

I Norge som helhet er prisene 0,7 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Med en sesongkorrigert vekst i de nasjonale prisene i oktober så utviklet markedet seg sterkere enn forventet. Vi bør se an utviklingen de neste månedene før det konkluderes med at det er begynnelsen på et trendskift, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

Forventer moderat negativ utvikling

Til tross for en svak positiv utvikling siste året nasjonalt sett, er nedgangen negativ i mange store byer.

– Vi forventer at denne trenden vil vedvare også i november og desember, men noe mer moderat enn det vi har sett de siste månedene, sier Dreyer i pressemeldingen.

Han legger til at det er stor usikkerhet i bruktmarkedet for boliger for tiden. Han vil ikke spekulere i hvor stor nedgangen kan komme til å bli.

– Men til tross for prisnedgangen holder omsetningen seg stabil i bruktboligmarkedet, noe som er positiv for boligmarkedet i seg selv og norsk økonomi, sier han.

Saken oppdateres.