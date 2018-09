I TRØBBEL: Tesla-sjef Elon Musk angivelig røyket narkotika under et intervju torsdag. Dagen etter stupte elbilprodusentens aksje. FOTO: AP / NTB scanpix

Musk fikk tobakk med marihuana under intervju – Tesla-aksjen stuper

Tesla-aksjen falt 9 prosent etter at toppsjef Elon Musk under et intervju røyket det som ble oppfattet som marihuana og etter at Teslas regnskapssjef gikk av.