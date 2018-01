En av høstens store nyheter i dagligvarebutikkene, Dr. Oetkers sjokoladepizza, forsvinner ut av en rekke matbutikker i løpet av februar.

Da høstnyhetene i dagligvarebutikkene ble lansert, var sjokoladepizzaen fra Dr. Oetker et av produktene forbrukerne kastet seg over, skriver Aftenposten.

Bare i løpet av de første tre ukene dessertpizzaen var i salg, leverte selskapet ut over 50.000 stykker. I løpet av en uke forsvant 15.000 sjokoladepizzaer ut av butikkene.

Dette beskrev markedssjef Even Brandeggen i Dr. Oetker som den beste lanseringen de har hatt.

Samtidig kåret Aftenpostens lesere sjokoladepizzaen til den varen de hadde minst tro på av høstens nylanseringer.

Fakta: LANSERINGSVINDUENE Det er tre lanseringsvinduer i dagligvarehandelen, i februar, mai og september.

Hver gang presenteres hundrevis av nye varer samtidig som en rekke varer forsvinner ut av hyllene, ofte uten at så mange legger merke til det.

Rema 1000 har sagt at de ikke vil binde seg til de tre lanseringstidspunktene og har åpnet for at nyhetene kan slippes ut gjennom hele året.

Nå tyder mye på at leserne får rett. Fra uke åtte vil sjokoladepizzaen forsvinne ut av en rekke butikker, eller som det heter på dagligvarespråket: «få redusert listing».

– Vi er ikke overrasket over dette, ettersom produktet har hatt rundt 60 prosent reduksjon i salget siden november, sier Brandeggen.

Pizzaen vil være tilgjengelig i supermarkedskjedene, men markedssjefen tror at produktet forsvinner ut av lavpriskjedene etter hvert som frysediskene blir tomme i løpet av våren.

– Siden lansering i uke 38 er det solgt sjokoladepizza for over 7 millioner kroner i norsk dagligvare. Salget toppet seg i uke 41, med nesten 20.000 dessertpizzaer ut av butikk, sier Brandeggen.

Jakten på den ene suksessen

Dagligvareekspert Jan Hillesland i konsulentselskapet Big Blue Company har jobbet med lanseringer i dagligvarebransjen i flere år. Han er ikke overrasket over at akkurat dette produktet raskt forsvinner fra de store lavpriskjedene.

– Alle ville smake på den der, kjøpe den og servere den en fredagskveld, kommentere den og ha en mening om den, bare på gøy, sier Hillesland og ler godt.

Han kjøpte den aldri selv, men fikk smakt den.

I bransjen regner man med at kun ett av tre produkter lykkes. Hillesland mener at 1 av 10 lykkes sånn noenlunde, mens bare 1 av 100 er en suksess. Det er denne suksessen alle jakter på, og i jakten må en del ende i fiasko.

– Hvorfor lanseres det så mange produkter som ikke lykkes?

– Handelen ønsker fornyelse. De mener det trekker folk og øker handlekurven, sier Hillesland.

Øker handlekurven

20 prosent av oss synes det er så spennende med nye ting, at vi forsøker nesten alt nytt, ifølge Hillesland.

– Hvis alle de 20 prosentene putter denne pizzaen i handlekurven, som en ekstravare, blir det penger av det, både for butikken og leverandøren. Det er hovedgrunnen til alle nyhetene som kommer, sier han.

I tillegg mener Hillesland at hvis butikker og leverandører er litt smarte, skal det mye til å tape penger på nylanseringer.

– Med 4000 butikker i Norge holder å selge 100 slike pizzaer i hver butikk. Det blir det fort penger av, sier han, før han også kommer med et lite hjertesukk:

– Ærlig talt er dette et enormt ressursmisbruk, og jeg tenker at dette er en av grunnene til at vi kaster så mye mat.