Oslo Børs var tungt preget av uroen i verdensmarkedene tirsdag. Aldri har det vært gjennomført like mange handler på et døgn – selv om hovedindeksen raste.

Mandagen var den verste dagen på Wall Street siden 2011, og da det lå an til at fallet skulle fortsette utover tirsdagen, var tallene blodrøde også i Norge og Europa.

Men da utviklingen snudde i USA, snudde det også i Norges hovedstad. Hovedindeksen i Oslo hentet inn nærmere to prosent på en time, og endte med et fall på 2,27 prosent til 784,79 poeng.

Likevel ble det den verste dagen på Oslo Børs siden 27. juni 2016, ifølge E24. Den gangen var markedene preget av sjokket over at britene stemte seg ut av EU.

Handelsrekord

I Norge ble turbulensen merket umiddelbart gjennom kraftig økt aktivitet i morgentimene tirsdag. Etter stengetid kunne Oslo Børs melde om handelsrekord med hele 218.000 transaksjoner i løpet av dagen.

Det ble for mye for Oslo Market Solutions, som tilbyr børsdatatjenester til både Oslo Børs og flere store banker.

– Systemene våre skal være bygd for å også tåle toppene, men noen ganger blir de større enn ventet. Da går dessverre systemene ned, eller det kan komme store flaskehalser som gjør at det blir en forsinkelser, sier administrerende direktør Tine Charlotte Holm i Oslo Market Solutions til NRK. Hun legger til at problemene skal være løst.

Kan bli smittet av rentehopp

Denne gangen er det forventninger om økt rente i USA som har utløst uroen. Når rentene stiger i USA, kan det påvirke situasjonen også i andre deler av verden – blant annet i Norge.

– Det som nå skjer i USA, tyder faktisk på at vi kan få en renteheving tidligere enn Norges Bank har anslått, sier NHH-professor Ola Grytten til NTB.

Forventninger om høyere inflasjon og økte renter er ofte negativt for aksjemarkedene, blant annet fordi rentehopp kan svekke avkastningen på aksjer. Ekspertene tviler imidlertid på at børsfallet de siste dagene er starten på et stort og langvarig fall. I stedet tror de dette er en kortvarig korreksjon, selv om det er noe uenighet om hvor stor og kraftig den blir.

Utviklingen i realøkonomien ser ut til å være solid, og i tillegg har mange selskaper levert sterke resultater – og dermed ventes det at investorene ser til aksjemarkedet igjen når prisene blir lave nok.

– Hvis jeg var langtidssparer i aksjer, ville jeg valgt å sitte rolig nå. Og kanskje vurdert å kjøpe litt aksjer, sier Grytten.

Snuoperasjon i USA

Børsutviklingen i USA tirsdag gir i alle fall grunn til optimisme. Da Wall Street åpnet, lå den mye omtalte «fryktindeksen» VIX ifølge E24 på et nivå på høyde med under finanskrisen i 2009, men utover dagen har den vært i fritt fall.

I tillegg hentet både Nasdaq, Dow Jones og Standard & Poor's seg raskt inn igjen etter å ha åpnet i rødt. Innen stengetid hadde indeksene steget med henholdsvis 2,1 prosent, 2,3 prosent og 1,7 prosent.

Også FTSE 100 i London, DAX 30 i Frankfurt og CAC 40 i Paris hentet seg kraftig inn igjen på tampen av tirsdagen, men endte ned mellom 1,6 prosent og 2,1 prosent.

Verst utover Norwegian

Av de store var det Norwegian – 10. mest omsatt – tirsdagens børsfall gikk verst utover. Flyselskapet endte ned med hele 9,4 prosent.

Ellers endte Statoil endte ned 1,5 prosent, DNB ned 2,7 prosent, Telenor ned 2,5 prosent, Norsk Hydro ned 1,9 prosent, mens Aker BP falt med hele 3,4 prosent.

Fallet på hovedstadsbørsen kom tross en marginal økning i oljeprisen. Ved 16.30-tiden tirsdag gikk et fat nordsjøolje for en snittpris på 67,18 dollar, mens den amerikanske lettoljen gikk for 63,9 dollar fatet.