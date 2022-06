Kjell Inge Røkke får toppverv i FN

Aker-eieren blir spesialutsending i FNs tiårige program for å bedre forholdene i havet.

Kjell Inge Røkke skal bidra i FN med å bedre forholdene i havet.

Martin Hagh Høgseth

Kjell Inge Røkke blir en del av Ocean Decade Alliance, og blir samtidig spesialutsending for havindustridata i FNs Ocean Decade.

Dette er et initiativ fra FN som skal sikre forskningen «vi trenger for havet vi ønsker», heter det i visjonen bak initiativet som ble vedtatt i 2017. Det ble da besluttet at det i årene fra 2021 til 2030 skal rettes et ekstra søkelys på denne forskningen.

– Jeg er stolt og beæret over å bli en del av alliansen, og jeg ser frem til å bidra som en spesialutsending. Jeg har levd på og av havet i store deler av mitt voksne liv, og jeg er virkelig engasjert i å bedre havets helse, sier Røkke i en melding.

Røkke vil bidra på tre måter som et medlem i Ocean Decade-alliansen:

Gjøre tilgjengelig industrielle havdata fra industrikilder slik at de blir tilgjengelig for forskning, beslutningstagere, politikk og ledelse.

Utvikle et system som tilbyr gratis forskningstid på skip for forskere tidlig i karrieren over hele verden.

Støtte implementeringen av Decade Actions relatert til plast og økosystemet på visse havdyp.

Røkke vil offisielt bli ønsket velkommen inn i organisasjonen under FNs havkonferanse i Lisboa 27. juni.

– Denne invitasjonen er en anerkjennelse av den sterke forpliktelsen Kjell Inge Røkke gjør til The Ocean Decade, sier Vladimir Ryabinin, generalsekretær i Intergovermental Oceanographic Commision i UNESCO, i meldingen.

Vladimir Ryabinin, generalsekretær i Intergovermental Oceanographic Commision i UNESCO