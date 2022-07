Oljeprisen raser: – Ikke olje som selger ned alene

Vi får en resesjon når økonomien slutter å vokse, og i stedet krymper. Når et lands bruttonasjonalprodukt (BNP), altså den samlede verdiskapningen, faller i et halvt år i strekk, er det vanlig å si at man er inne i en resesjon.

Hva en resesjon medfører av konsekvenser varierer fra gang til gang, men ved økonomisk tilbakegang vil gjerne bedrifter kutte kostnader fremfor å gjøre investeringer, eller nyansettelser.

Ved kraftige resesjoner, som finanskrisen i 2008, øker arbeidsledigheten, noe som fører til at forbruket faller, at selskaper tjener mindre og til og med går konkurs og i ytterste konsekvens at folk mister hjemmene sine.