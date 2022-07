Aker Solutions øker omsetningen

Oljeserviceselskapet Aker Solutions øker omsetningen til 10,6 milliarder i år. Langt over forventningen analytikerne.

Aker Solutions-sjef Kjetel Digre.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Det viser selskapet kvartalsrapport torsdag.

Aker Solutions fikk et resultat før skatt på 420 millioner kroner i andre kvartal, langt opp fra 37 millioner i andre kvartal i fjor.

Analytikerne hadde på forhånd sett for seg et resultat før skatt på 255 millioner kroner, ifølge TDN Direkt. Det var forventet inntjening på 8,653 milliarder kroner.

Omsetningen faller over det analytikerne hadde forventet seg på 10,6 milliarder kroner, opp fra 7,02 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det tilsvarer en økning på 50 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 691 millioner, som er opp fra 388 millioner i 2021. På forhånd forventet analytikerne en ebitda på 565 millioner kroner for kvartalet.

Uendret årsambisjoner

– Resultatet for andre kvartal viser at vi er i rute til å nå være finansielle mål, samt at jeg er fornøyd med vår prestasjon for kvartalet, skriver Kjetel Digre, Aker Solutions-sjef, i en pressemeldingen.

Aker Solutions øker både ordreinntaket og ordrereserven i kvartalet sammenlignet med første kvartal. Ordreinntaket ligger på 13,6 milliarder, mens selskapet har en ordrereserve liggende på 52,7 milliarder kroner.

Aker Solutions ble like før kvartalslutt tildelt milliardavtale med Vår Energi. Hvor Aker Solutions skal levere undervannsproduksjonssystemer for alle Vår Energis undervannsprosjekter de neste fem årene.

Aker Solutions var i 2020 preget av corona-pandemien og det påfølgende oljeprisraset, og aksjen har steget med nesten 600 prosent siden den gang. Solutions-aksjen har steget med drøyt 10 prosent siden nyttår. Før børsåpning torsdag var prisen på en aksje 25,1 kroner.

Aker Solutions er kjent som leverandør av løsninger, produkter og tjeneste til energiindustrien. De jobber for å begrense karbonavtrykket til olje- og gassproduksjon, samt utvikle fornybare løsninger innen energi.

Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg.

Selskapet har Kjell Inge Røkke inne på eiersiden, ved at hans Aker eier 39,41 prosent av aksjene i Aker Solutions.