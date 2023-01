Sterk prisvekst i leiemarkedet: – Stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel

Leieprisene steg markant i fjerde kvartal, både i storbyene og i landet sett under ett. Bransjefolk venter videre prisvekst i 2023.

Prisene for å leie bolig steg solid i fjerde kvartal i fjor.

Gjennomsnittsprisen for å leie bolig var på 11.423 kroner i fjerde kvartal i 2022, en oppgang på 5,88 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

Det viser Husleie.no sin ferskeste husleieindeks.

Husleie.no er en utleieplattform hvor utleiere kan administrere leieforhold gjennom hele løpet, fra annonsering til innkreving av husleie og senere utflytting.

– I et år der boligprisene har falt betydelig, ser vi at leieprisene fortsetter med en meget sterk utvikling, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no.

Olsen sier at hovedtrykket i studentmarkedet har blitt fremskyndet de siste årene, og kom allerede i mai og juni i fjor.

– Tallene for fjerde kvartal kommer en stund etter at hovedtrykket i markedet er over, og på en tid da de fleste studentene har klart å finne seg tak over hodet. Likevel er det altså en meget sterk oppgang i leieprisene i fjerde kvartal, sier han.

Ubalanse i markedet

Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren, sier at en av hovedårsakene til at leieprisene stiger kraftig, er at prisene på varer og tjenester stiger.

– Samtidig er det stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, spesielt i Oslo. Vi ser også en økt befolkningsvekst, og dermed flere som er på utkikk etter bolig, sier hun.

Siri Anne Bernum Halck, regionsjef i Utleiemegleren, sier at forholdet mellom tilbud og etterspørsel er den største driveren bak prisstigningen i utleiemarkedet.

Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse viser at andelen sekundærboliger i Norge falt til et nytt bunnivå i 3. kvartal 2022.

Et sterkt salgsmarked gjorde at mange solgte boligene sine i fjor, i påvente av høyere renter, sier Halck i Utleiemegleren.

– Det er likevel grunn til å tro at dette kan endre seg noe nå som egenkapitalkravet for å kjøpe sekundærbolig i Oslo senkes fra 40 til 15 prosent. Slikt skjer ikke over natten, så vi vil nok ikke se noen effekt av dette før på sensommeren, sier Halck.

Kjetil J. Olsen, daglig leder i husleie.no, tror at leieprisene vil stige videre i 2023.

Økte kostnader for strøm og andre felleskostnader for utleierne, er også med på å påvirke leieprisene, påpeker Olsen i Husleie.no

– Akkurat som at dagligvarekjedene øker prisene til forbruker når prisene på korn og gjødsel øker, så sendes også de økte kostnadene utleierne får videre til

sluttbruker, sier Olsen.

Kraftig prisvekst i storbyene

Leieprisene i de største byene fortsatte oppover i fjorårets siste kvartal, viser husleieindeksen.

I Oslo steg leieprisene med syv prosent i kvartalet til 14.788 kroner i snitt sammenlignet med fjerde kvartal i 2021.

Drammen, som ligger kun en kort togtur unna hovedstaden, hadde en gjennomsnittlig leiepris på 12.335 kroner. Det er en oppgang på 7,6 prosent.

I Trondheim steg prisene med 2,6 prosent, mens de i Bergen steg med 2,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for å leie bolig i disse byene var på 11.780 kroner og 10.629 kroner i fjerde kvartal.

Kristiansand hadde den kraftigste prisveksten dette kvartalet, med en oppgang på hele 10,3 prosent. Her havnet snittprisen på 9.764 kroner sist kvartal.

Forventer oppgang i 2023

Kjetil J. Olsen i Husleie.no tror på en generell vekst i leieprisene i Norge sett under ett i 2023.

– Det tar tid før økte rentekostnader, fellesutgifter og skatter synker inn hos utleierne, og 2023 blir året der utslagene av dette vil vise seg for fult. Og når marginene blir dårligere og tilfanget av nye boliger er lite, så er det en oppskrift på prisøkning, sier han.

Snittprisen på en utleiebolig i Norge var på 11.423 kroner per måned i fjerde kvartal, ifølge husleieindeksen til husleie.no

Halck i Utleiemegleren mener at flyktningstrømmen fra Ukraina vil påvirke leiemarkedet i tiden fremover.

– Dette er noe vi merker allerede, men jeg tror ikke at vi har sett den største etterspørselen fra denne gruppen foreløpig. Det tar litt tid å integrere seg for folk, så dette vil nok merkes i større grad utover i første halvår av 2023, sier hun.

Kjetil J. Olsen er enig.

– I fjor kom det 30.000 flyktninger fra Ukraina til Norge, og det er ventet enda flere i år. Også dette er med på å øke etterspørselen etter leide boliger og dermed drive prisene oppover, sier sjefen i utleieplattformen.

Hun legger til at prisveksten i leiemarkedet uansett vil stoppe seg selv på et vis.

– Utleiere kan ikke sette prisene skyhøyt, for da får de ikke leid ut. Det er heller ingen budrunder i leiemarkedet slik som i salgsmarkedet, så prisene vil ikke gå skyhøyt, sier hun.