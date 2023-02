Grønnsakrasjonering i Storbritannia

(E24) Grønnsakglade briter går en litt hardere senvinter i møte enn vanlig. Men det er ingen sjanse for tomme hyller her hjemme, forsikrer Bama og Coop.

Tomme frukt- og grønnsakhyller på Asda-butikk øst i London.

Butikkjedene Asda og Morrisons har begynt med rasjonering av enkelte grønnsaker i Storbritannia.

Det skal først og fremst skyldes perioder med dårlig vær i Sør-Europa og Nord-Afrika. Men et stort fall i britenes egen salatproduksjon bidrar også til mangelen, ifølge flere britiske medier.

Rasjoneringen rammer blant annet tomater, agurk og paprika.

Asda innfører onsdag en begrensning på tre varer pr. kunde på totalt åtte produkter, inkludert brokkoli, blomkål, bringebær og salat. Morrisons setter en grense på to pakker tomater, agurk, salat og paprika pr. kunde.

– Krevende periode

– Det har vært store klimautfordringer denne sesongen.

Det sier Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, til E24.

– Først var det mye regn i Sør-Europa. Deretter kom det sandstorm og hetebølge. Og nå i januar har det vært minusgrader og snø. Det gjør at vi har vært gjennom en krevende periode med noe mindre tilgang til tomat og paprika, forklarer hun.

Bama har dekket det meste av behovet, men ikke 100 prosent.

– Vi kunne nok solgt mer, sier Gulbrandsen.

Tror på normalisering

Den gode nyheten er at Bama ikke mener det er noen sjanse for at det skal bli tomme hyller her i Norge. De tror også at situasjonen vil normalisere seg fremover.

På det europeiske markedet har det i tillegg vært mangel på brokkoli, blomkål og isbergsalat.

– Europa har hatt 30–40 prosent mindre tilgang på disse varene enn normalt. Men til tross for situasjonen har vi klart å levere. Vi har lange relasjoner med leverandørene våre og har blitt prioritert, sier Gulbrandsen.

Hun minner om at norske cherrytomater kommer i butikk om noen få uker.

– Vi har også god dekning på norsk agurk, så det totale bildet for oss her i Norge er veldig bra.

Coop: Ikke behov for rasjonering

– Vi må vel kunne si at værgudene ikke akkurat har spilt på lag med produsentene de siste månedene.

Det sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til E24. Også han viser til krevende værforhold i Sør-Europa.

– Vi kan derfor oppleve noen forsinkelser de neste ukene, men vi er ikke i en situasjon hvor vi ser behov for rasjonering, som vi ser fra andre land.

Ifølge Kristiansen er temperaturen i Spania og Italia nå på vei opp, men sterk vind fra Sahara fører med seg sand og gir mindre lys enn normalt.

– Stormen gir også problemer i havnene og shipping er forsinket med noen dager.

Kommunikasjonssjefen beskriver situasjonen som «mye stang ut», som igjen kan føre til en situasjon der det er utsolgt i kortere perioder.

– Men varer kommer hele tiden slik at vi ser ikke behov for å sette noe begrensninger i salget. Så ille er det ikke, sier han.

Energikostnader, britisk vær og brexit (?)

I Storbritannia ligger det ytterligere innstramming i kortene for forbrukerne, ifølge Minette Batters, president i National Farmers’ Union.

Årsaken er blant annet høye energikostnader for britiske bønder.

Den britiske tilgangen skal også ha blitt rammet av dårlig vær på hjemmebane, samt mindre produksjon i drivhus i Nederland, som er en stor produsent.

I tillegg kommer økte kostnader og papirarbeid som følge av brexit, skriver The Guardian. Men ifølge BBC vil ikke rutiner på grensen for import av frukt og grønnsaker merkes før i januar 2024.

Samtidig sier Batters i National Farmers Union til The Independent at kutt i subsidier til gårder etter brexit har bidratt til produksjonsfall.

Andre britiske butikkjeder har foreløpig ikke innført noen form for grønnsaks-restriksjoner.