Støre om rike som flytter for å spare skatt: Ugreit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at det ikke er greit når mennesker som har skapt store verdier i Norge, velger å flytte for å betale skatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre.

Mandag ble det kjent at Kjell Inge Røkke har flyttet til Lugano i Sveits. Røkke selv har ikke bekreftet at det skattemessige er en viktig del av årsaken.

Men flyttingen har ført til debatt om rammevilkår for industrieiere og skattlegging av formuer ved flytting.

– Hva tenker du om den flytten og den signaleffekten som ligger i det?

– Folk må velge hvor de vil bo, og jeg vil ikke kommentere enkelttilfeller. Men å flytte til utlandet for å slippe skatt i Norge mener jeg at er ugreit. Den norske modellen er bygget på et spleiselag, hvor det er lagt til rette for store muligheter til verdiskapning. På internasjonale statistikker ligger Norge helt i topp på land det er gunstig å drive næringsvirksomhet i, sier Støre.

– I tillegg har vi store naturressurser, dyktige fagfolk og et godt arbeidsliv, legger han til.