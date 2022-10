Næringsministeren legger frem tiltak mot prisdiskriminering

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener det haster å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Saken oppdateres...

– Vi ser at det er behov for å få på plass et nytt regelverk som gir Konkurransetilsynet mulighet til å håndheve konkurranseskadelig prisdiskriminering mer effektivt, sier næringsminister Jan Christian Vestre, i en pressemelding.

Vestre legger fram to alternative forslag til forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører med vesentlig markedsmakt. I tillegg vil næringsministeren gi Konkurransetilsynet kraftigere muskler.

Vestre legger frem tiltak for bedre konkurranse i bransjen:

Usaklig prisdiskriminering: Forslag til to måter prisdiskriminering kan forbys sendes på høring i dag, med høringsfrist 16. desember 2022. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en foreløpig tilbakemelding innen 2022.

Forslag om å forby negative servitutter: Høringsfristen for regjeringen forslag om å forby negative servitutter og eksklusive leieavtaler som er egnet til å begrense konkurransen i dagligvaremarkedet var 5. oktober 2022, og Nærings- og fiskeridepartementet vurderer nå høringssvarene og videre prosess.

Utredning av egne merkevarer og vertikal integrasjon: Regjeringen vil utrede virkningene vertikal integrasjon og kjedenes egne merkevarer har for konkurransesituasjonen, prisene og utvalget i dagligvarebransjen. Arbeidet er startet opp i Nærings- og fiskeridepartementet, og et oppdrag om en ekstern utredning vil bli lyst ut i løpet av kort tid.

Markedsetterforskningsverktøy til Konkurransetilsynet: Nærings- og fiskeridepartementet har påbegynt arbeidet med å utrede behovet for og eventuell utforming av et nytt markedsetterforskningsverktøy. Forslaget vil bli sendt på egen høring i vinter.

Deriblant å fremme forslag til midlertidig forslag om usaklig prisdiskriminering.

Før sommeren kom et flertall på Stortinget til enighet om en rekke dagligvaretiltak.

Konkurransetilsynet har tidligere funnet ut at Norgesgruppen får gjennomgående bedre innkjøpsbetingelser fra leverandører enn konkurrentene. De frykter samtidig at et sterk regulering av forholdet mellom leverandør og kjede vil føre til høyere priser for forbrukerne.

Stortingets instruks overfor regjeringen presiserer at dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig.

Mens konkurrentene er positive til et slikt forslag, mener Norgesgruppen at det kan føre til høyere matpriser.