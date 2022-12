Redusert kjernekraft kan gi strømhopp: – Mandag blir nok mest anstrengt

(E24) To svenske kjernekraftverk reduserer kapasitet i helgen. Kombinert med lite vind og kaldt vær, kan situasjonen bli «ekstrem», sier kraftanalytiker.

Ringhals kjernekraftverk i Sverige.

To reaktorer i det svenske kjernekraftverket Ringhals vil redusere driften i helgen, fordi en feil skal undersøkes. Samtidig vil Oskarshamn kjernekraftverk ta en reaktor ut av drift frem til neste søndag på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Spesielt fra mandag venter kraftanalytikere at strømprisene i perioder kan bli ekstraordinært høye i både Sverige og Norge.

Hvor høy prisen blir og hvor lenge det varer avhenger av været, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight til E24.

– Det er meldt kaldt vær. Kombinasjonen av kulde og lite kjernekraft er ikke den beste kombinasjonen, sier han.

Dersom det kommer mer vind neste uke vil derimot situasjonen bli lettere, legger han til.

Tor Reier Lilleholt

– Men med en kombinasjon av lite vind og kulde og uten kjernekraft blir situasjonen ekstrem.

– Dette blir anstrengt når det begynner å bikke under minus ti. I en sånn situasjon uten nok kapasitet kan prisene gå ukontrollert høyt i enkelttimer.

Mandag blir prisene høyest

I helgen vil ikke prisutslaget bli så stort fordi forbruket normalt går ned i helgene, sier Lilleholt.

– Men det er fortsatt såpass at det kan gi utslag i ekstraordinært høye enkelttimer. Men vi forventer en snittpris på i underkant av prisnivåene de siste dagene, fordi forbruket går ned i helgen, sier han.

På Østlandet, i sørvest-Norge og Vestlandet har prisene de siste dagene ligget på i overkant av tre kroner pr. kilowatt time. I Midt-Norge har prisen vært på rundt to kroner, og i Nord-Norge har strømmen kostet mellom en halv og en krone.

KALDT: Værforholdene vil få stor betydning for strømprisen neste uke

Lilleholt forteller at det i helgen vil være ekstra kapasitet i Norge som kan forsyne Sverige, som kan bidra til høyere prisen gjennom helgen. Men på mandag når forbruket stiger i Norge kan også Norge bli avhengig av import.

– Mandag blir nok mest anstrengt. Når det er over avhenger av værvarselet. Men så blir det mer normal vind etter hvert, så det vil hjelpe.

Undersøker feil på Ringhals kjernekraftverk

Det er en reaktor ved Oskarshamn kjernekraftverk som fra fredag tas ut av drift, skriver svenske Dagens Nyheter. En annen reaktor ved det samme kraftverket har vært ute av drift siden august.

Kraftverket som reduserer drift i helgen er Ringhals kjernekraftverk. Der har det blitt oppdaget en feil på reaktorens generator.

Mellom klokken 04 på morgenen den 10. desember frem til midnatt mot den 11. desember kommer reaktoren til å levere 537 megawatt, mot vanlige 1 074 megawatt, opplyses det i Dagens Nyheter.

UTE AV DRIFT: Det svenske kjernekraftverket Oskarshamn reaktor 4 tas ut av drift fra 9. til 18. desember for vedlikehold.

Om feilen som har blitt oppdaget i et av kjernekraftverkene sier pressesjef ved Ringhals kjernekraftverk, Anna Wallrud blant annet følgende til Dagens Nyheter:

– Det er leverandøren vår General Electric som har gjort oss oppmerksomme på en generell feil som kan forekomme i denne type konstruksjoner.

– Vi har jo full forståelse for at vår elektrisitet behøves og etterspørres, men vårt oppdrag er å levere sikkert og stabilt, og ut fra det har vi gjort den bedømmingen at det er nødvendig å gjøre på dette tidspunktet.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem ved Kungliga Tekniska Högskolan, sier til Dagens Nyheter at kraftforbruket minsker i helgene, men at svenskene nå kan vente høyere strømpriser.

– I prinsippet er det alltid sånn at mindre produksjon gir jo høyere priser, sånn er det generelt. Men om dette kommer til å føre til en form for effektbrist, det tror jeg ikke, sier han.

Kan kjøpe energiopsjoner

Tor Reier Lilleholt i Volue Insight forteller at Svenska kraftnät, som tilsvarer norske Statnett, kan komme til å kjøpe energiopsjoner til å koble ut forbruk. Det vil si at de betaler bedrifter for å redusere strømforbruk.

– Det skal bli ganske dyrt før man tar sånne valg. Men noen bedrifter har mulighet til å si at de ikke trenger så mye kraft disse få timene og da kan de redusere kraften til en god pris.