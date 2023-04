Bygg- og anleggsbransjen treffes hardt av storstreiken

Veidekke har sendt ut permitteringsvarsler til alle ansatte, og 1200 er tatt ut i streik. For Obos Block Watne blir det «nærmest bom stopp» fra fredag.

Hele asfaltvirksomheten til Veidekke har i praksis stoppet opp som følge av streiken, ifølge selskapet.

Veidekke har sendt ut betinget permitteringsvarsel til sine ansatte etter at storstreiken, opplyser selskapet til E24. Varslene gjelder i utgangspunktet alle ansatte.

– Vi er sterkt berørt, sier Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke Norge.

Helge Dieset er kommunikasjonssjef i Veidekke Norge.

Rundt 1200 av de ansatte i Veidekke ble tatt ut da storstreiken startet mandag. Ytterligere 100 tas ut i et datterselskap når streiken trappes opp på fredag. Selskapet har nærmere 5500 ansatte i Norge, inkludert lærlinger som er unntatt streik.

Hvor mange som faktisk blir permittert dersom streiken fortsetter er vanskelig å si noe om, ifølge kommunikasjonssjefen.

Bygg, asfalt og pukk rammes

Veidekke er berørt på mange ulike områder.

– Hele vår asfaltvirksomhet har i praksis stoppet opp, og vår pukk- og grusvirksomhet er også tatt helt ut. Veidekke Bygg er vår desidert største enhet og den er kraftig berørt, mens anleggsvirksomheten foreløpig ikke er omfattet av streikeuttak eller varsler. På noen av byggeprosjektene våre går derfor grunnarbeidene omtrent som normalt, sier Dieset.

Han forklarer at de mange byggeprosjektene deres rammes veldig ulikt.

– Noen steder er det nærmest helt stopp, mens andre steder klarer vi foreløpig å ha fra begrenset til nesten normal produksjon. Mange av våre underleverandør er jo også berørt.

Obos Block Watne: – Nærmest bom stopp

Fra fredag vil også ansatte i boligbyggeren Obos Block Watne bli tatt ut.

Alle de organiserte tømrerne i selskapet går ut i streik, noe som utgjør rundt 90 prosent av tømrerne i entreprenørselskapet.

– Det betyr nærmest bom stopp, sier Benth A. Eik, administrerende direktør i OBOS Block Watne, til E24.

De har også sendt ut betinget permitteringsvarsel, noe som kun kan brukes i forbindelse med streik.

– Det er helt vanlig rutine for oss ved alle lønnsoppgjør hvor vi ser det er fare for streik. Det er vanskelig å si når det blir aktuelt å permittere, men hvis streiken fortsetter en hel drøy uke vil situasjonen bli så tøff at vi må vurdere det, sier toppsjefen.

Streiken gir både praktiske og økonomiske konsekvenser. Eik understreker at det økonomiske vil avhenge av hvor lenge streiken varer, men er klar på at «streik koster».

– Vi driver jo og produserer boliger for folk, og streiken vil kunne gi forsinkelser. Der må vi ut og varsle kunder.

Peab: – Vurderer løpende

Nesten 25.000 gikk ut i streik i Norge fra mandag, etter bruddet i meglingen mellom LO og YS på den ene siden og NHO på den andre.

Samtidig er det varslet at ytterligere 17.000 går ut i streik fra fredag.

Flere andre store aktører innen bygg- og anleggsbransjen er også berørt av streikeuttakene. Peab, NCC og Skanska har allerede ansatte ute i streik.

Hos Peab er 310 av de rundt 1.800 ansatte i Norge tatt ut i streik.

– Det gjør det utfordrende å utføre oppdragene vi har tatt på oss, skriver Erik Riste, kommunikasjonssjef i Peab Asfalt/Swerock, i en e-post til E24.

– Vi har ikke sendt ut permitteringsvarsel per nå, men dette er noe vi vurderer løpende.

Bravida og Caverion, som blant annet leverer tjenester innen elektro, ventilasjon og rør, har også allerede ansatte som er tatt ut og er en del av fredagens opptrapping. GK blir rammet når det tas ut flere fredag.

Hos takentreprenør Protan går enda flere ut når streiken trappes opp, mens hos konkurrenten Iocpaltak tas de første ut fredag, ifølge LOs uttakslister.