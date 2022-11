Theranos-skandalen: Elizabeth Holmes dømt til over 11 års fengsel

SAN JOSE (E24): Bioteknologigründer Elizabeth Holmes (38) ble fredag kveld dømt til 11,2 års fengsel for svindel gjennom blodprøveselskapet hun startet som 19-åring.

DØMT FOR SVINDEL: Elizabeth Holmes ankommer domstolen i San Jose før straffeutmålingen fredag sammen med partner Billy Evans, moren Noel Holmes og faren Christian Holmes.

Saken oppdateres.

Fredag kveld ble Silicon Valleys falne stjerne, Elizabeth Holmes, dømt til 11,2 års fengsel, over ti måneder etter at hun ble kjent skyldig i milliardsvindel gjennom blodprøveselskapet Theranos.

38-åringen ble i januar dømt for å ha svindlet investorer for over 140 millioner dollar, rundt 1,4 milliarder norske kroner ved dagens kurs.

Juryen fant bioteknologigründeren skyldig på fire av elleve tiltalepunkter, men klarte ikke å komme til enighet på punktene som omhandlet svindel av noen enkeltinvestorer. Hun ble frifunnet for svindel av pasienter.

Fredag ankom hun retten sammen med partner Billy Evans og foreldrene, Christian og Noel Holmes. De virket alle alvorstynget da de ventet på at dørene til rettssalen i San Jose skulle åpne, like før klokken 10.00 lokal tid.

Hun omfavnet gråtkvalt foreldrene sine etter at hun fikk straffeutmålingen.

Slik dømte juryen Skyldig i punkt 1: Konspirasjon med tidligere Theranos-president Ramesh «Sunny» Balwani om å svindle investorer mellom 2010 og 2015.

Ikke skyldig i punkt 2: Konspirasjon med Balwani om å svindle Theranos-pasienter mellom 2013 og 2016.

Ingen enighet om punkt 3: Svindel av en investor som spyttet 1 million dollar i selskapet på et tidlig stadium, og som har hevdet at han ventet på svar i tre år om hvordan blodprøvene gikk.

Ingen enighet om punkt 4: Svindel av en oppstartsinvestor som ga 5 millioner dollar til selskapet, og også satt en stund i styret.

Ingen enighet om punkt 5: Svindel av en eiendomsmegler-sjef fra Dallas som spyttet 2 millioner dollar i selskapet, og som godkjente 5 millioner dollar til etter en telefonkonferanse med Holmes. Opptaket av telefonsamtalen ble spilt av i retten.

Skyldig i punkt 6: Svindel av en hedgefond-sjef som kjøpte aksjer for 96 millioner dollar i oppstarten på vegne av investorer, pensjonsfond og et fond for «venner og familie».

Skyldig i punkt 7: Svindel av en rådgiver for Betsy DeVos og hennes familie.

Skyldig i punkt 8: Svindel av en advokat som hevdet han la til rette for investeringer på opptil 370 millioner dollar fra noen av de rikeste familiene i USA.

Punkt 9 ble frafalt under rettssaken.

Ikke skyldig i punkt 10: Svindel av en pasient som hevdet hun fikk en falsk positiv HIV-test fra en Theranos-blodprøve.

Ikke skyldig i punkt 11: Svindel av en pasient som hevdet at en Theranos-test fikk ham til å tro at han hadde fremskreden prostata-kreft.

Ikke skyldig i punkt 12: Punktet gjelder at Theranos brukte 1,1 millioner dollar på reklame for å oppfrodre kunder til å besøke selskapets velværesenter. Kilde: Bloomberg

Elizabeth Holmes satt rak i ryggen og så stort sett rett fremfor seg mens dommeren gikk gjennom forsvarets protester og advokatene diskuterte juridiske retningslinjer, hvem som kan identifiseres som ofre, samt erstatningssum.

Etter en lengre gjennomgang gjorde dommer Edvard Davila det klart at retten mener ti eller flere investorer kvalifiserer som ofre, deriblant mediemogul Rupert Murdoch. De er til sammen påført et tap på over 384 million dollar.

Litt over 121 millioner dollar, ca. 1,2 milliarder kroner med dagens kurs, skyldes svindelen Elizabeth Holmes er dømt for, ifølge dommeren.

Konkret erstatningssum vil bli avgjort i et nytt rettsmøte, ikke i dag.

Tiltalte tok selv til orde mot slutten av rettsdagen. Hun gråt mens hun fortalte dommeren at hun tar fullt ansvar for Theranos og alle feilene hun har gjort.

– Hver dag de siste årene har jeg vært knust av feilene jeg har begått. Jeg har følt dyp smerte for det folk gikk gjennom fordi jeg sviktet dem, sa hun til dommeren.

– Til hver av dem: Jeg er så lei meg. Jeg ga alt jeg hadde for å bygge og redde selskapet vårt, og jeg vil gi alt for å gjøre det opp til dem, sa hun videre.

– Jeg angrer på feilene mine med hver eneste celle i kroppen.

Hyllet av Clinton

Elizabeth Holmes startet Theranos etter at hun hoppet av studiene ved prestisjeuniversitetet Stanford, bare 19 år gammel. Målet med selskapet var å revolusjonere blodprøveindustrien og gi pasienter mulighet til å teste seg for over 200 sykdommer, bare ved hjelp av et par dråper blod.

Etter hvert ble den unge gründeren sammenlignet med storheter som Steve Jobs. Bilder av henne prydet forsidene til magasiner som Forbes og Fortune, og hun ble hyllet av blant andre Bill Clinton og Joe Biden.

I styret satt tunge profiler som tidligere utenriksminister Henry Kissinger og James Mattis, som senere ble Donald Trumps forsvarsminister.

Les også Milliardfallet i Silicon Valley

Samtidig hadde profilerte investorer pumpet mange hundre millioner dollar inn i selskapet, som var verdsatt til over ni milliarder dollar på høyden i 2015.

Utfordringen var at teknologien ikke fungerte som den skulle.

I 2018 kollapset Theranos, tre år etter den første avslørende avisomtalen. Samme år ble Elizabeth Holmes tiltalt, sammen med tidligere høyrehånd og eks-kjæreste, Ramesh «Sunny» Balwani.

Den spektakulære rettssaken mot Holmes varte i over tre måneder, fra begynnelsen av september i fjor, og den betegnes som den mest høyprofilerte rettssaken i Silicon Valleys historie.

Les alle sakene om Elizabeth Holmes-rettssaken her

EN LITEN DRÅPE BLOD: ... var ikke nok likevel i Theranos’ tilfelle.

To ulike versjoner

Historien om milliardfallet har vakt stor oppmerksomhet, både i USA og utenfor landets grenser. Den er blant annet fortalt i boken «Bad Blood», podkasten «The Dropout» og HBO-dokumentaren «The Inventor». Sist ble den filmatisert i miniserien «The Dropout» fra tidligere i år, med Amanda Seyfried i hovedrollen.

E24 dekket deler av rettssaken, hvor det ble tegnet to ganske ulike bilder av den kvinnelige gründeren. Aktoratet forsøkte å hamre inn et budskap om en gründer som bevisst løy og jukset for å skaffe selskapet mer penger i en desperat jakt på suksess. De førte 29 vitner for å støtte oppunder sin versjon av saken.

Både tidligere ansatte, investorer og samarbeidspartnere møtte opp i rettssalen i femte etasje i San Jose, i tillegg til doktorer og tre pasienter.

Les også Juks og bedrag i Silicon Valley

Forsvarerteamet mener historien er langt mer komplisert. De har skildret Elizabeth Holmes som en idealistisk, hardtarbeidende gründer som satset alt på drømmen om å redde verden.

Ja, hun gjorde feil.

– Men det å feile, er ingen forbrytelse, sa forsvarer Lance Wade i sitt innledningsforedrag.

MYE OPPMERKSOMHET: En rekke mediefolk og andre skuelystne fulgte rettssaken mot Elizabeth Holmes. Noen dager måtte man møte opp midt på natten for å få plass inne i rettssalen.

I løpet av sitt syv dager lange vitnemål ga gründeren selv uttrykk for at hun trodde selskapets teknologi fungerte.

– Jeg forsto det sånn at våre serie 4-maskiner kunne utføre en hvilken som helst blodprøve, sa Holmes i retten.

Fra vitneboksen hevdet hun også at hun ble fysisk og psykisk misbrukt av sin mangeårige kjæreste, Ramesh «Sunny» Balwani, som var driftssjef i Theranos. Det preget alt hun gjorde, sa hun i retten.

Balwani har benektet alle beskyldningene. I juli ble han kjent skyldig på alle tolv tiltalepunkter i samme sakskompleks, og han får sin straffeutmåling 7. desember.

Dette er Theranos Grunnlagt i 2003 i Palo Alto av Elizabeth Holmes.

Selskapet hentet totalt inn ca. 6 milliarder kroner fra investorer.

Utviklet en teknologi som angivelig kunne utføre en mengde ulike blodprøver på bare noen dråper blod.

Hadde over 800 ansatte og var verdt over ni milliarder dollar på høyden i 2014 og 2015.

Nedlagt i 2018, tre år etter avsløringer om at teknologien deres ikke fungerte som den skulle.

Elizabeth Holmes og hennes ekskjæreste, driftssjef Ramesh «Sunny» Balwani, er begge dømt for flere tilfeller av svindel, hver av dem med en strafferamme på 20 år. Begge har nektet straffskyld.

Holmes ble i januar 2022 dømt på fire av elleve tiltalepunkter.

Balwani ble i juli 2022 dømt på alle de tolv punktene han ble tiltalt på. Han skal få sin straffeutmåling 7. desember. Kilder: Crunchbase, Wall Street Journal, ABC, Bloomberg

Holmes og hennes advokater har gjennom 2022 gjort flere forsøk på å få satt dommen fra januar til side.

Det siste forsøket ble avvist av dommeren mandag forrige uke, og dermed ble det klart for straffeutmålingen - noen måneder senere enn opprinnelig ventet.

Venter barn

I forkant av fredagens rettsmøte ba påtalemyndigheten om at Holmes skulle dømmes til 15 års fengsel. De ba også om at hun skulle idømmes erstatning på rett over 800 millioner dollar til Theranos-investorer, noe som tilsvarer rundt åtte milliarder kroner.

Holmes ba på sin side om en langt mildere straff, i form av hjemmesoning i 18 måneder og samfunnsstraff. I dokumentene levert til retten ba Holmes om å bli sett som et menneske og ikke en karikatur på en svindler.

Forsvarerne hennes har også sendt inn over 140 brev til dommeren, fra venner, familie, tidligere kollegaer, investorer - og en amerikansk senator. I brevene tegnes et bilde av en velmenende, hengiven og uselvisk mor, skriver Wall Street Journal.

Les også På innsiden av Theranos-rettssaken

FAMILIEKJÆR: Elizabeth Holmes beskrives som en velmenende, hengiven og uselvisk mor i dokumenter sendt inn av hennes forsvarere. Her sammen med faren Christian Holmes og partner Billy Evans i oktober i år.

Oppmerksomheten og kritikken i mediene trekkes også frem som en belastning, blant annet av partneren hennes, Billy Evans.

– Prisen Liz og familien vår betaler for denne prosessen er ikke bare den potensielle fengselsstraffen som du vil bestemme, skriver han, ifølge Business Insider.

I brevet avslører Evans også at paret venter barn nummer to.

– Dette vil følge oss resten av livet. Det hånet som følger med Elizabeth Holmes, er ikke til å unngå.

Elizabeth Holmes må møte til soning i april til neste år, noe dommeren indikerte blir etter at barnet er født. Det er ikke kjent om hun vil anke dommen.

