Russisk minister er eier i norsk bedrift

(E24): Den russiske ministeren Aleksej Tsjekunkov er inne på eiersiden i en norsk bedrift med adresse i Oslo. Russeren står på en oppdatert sanksjonsliste.

EIER OG MINISTER: Aleksej Tsjekunkov er Russlands minister for utvikling i Det fjerne østen og Arktis. Han er også eier av aksjer i et lite norsk selskap.

Aleksej Tsjenkunkov er minister i den russiske regjeringen. 42-åringen har innehatt ministerposten siden november 2020.

Han er også eier av 3,25 prosent av aksjene i det lille, norske selskapet Norwegian Field Industry. Det tilsvarer en eierpost på 670.000 aksjer.

Daglig leder og majoritetseier i Norwegian Field Industry bekrefter at Tsjekunkov fortsatt er inne på eiersiden, og han har vært det siden 2017.

Tsjekunkov står på EUs oppdaterte sanksjonsliste. Norge har som kjent sluttet seg til sanksjonene.

Kontaktet PST

I dokumenter E24 har fått innsyn i går det frem at Ukrainas ambassade tok kontakt med Utenriksdepartementet i desember for å gjøre det oppmerksom på at Tsjekunkov hadde eierandeler i Norge.

Ambassaden ba så om at Norge tok nødvendige grep for å fryse russerens midler og påføre Tsjekunkov sanksjoner.

I februar i år, sendte Utenriksdepartementet en e-post hvor de skriver at de har mottatt en «note fra Ukrainas ambassaden om listeføring av Russlands minister for Det fjerne østen og Arktis» til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

PST er en av etatene som skal håndheve sanksjonsregelverket mot Russland.

VARSLET: Ukrainas ambassade tok kontakt med UD for å informere om listeføringen i desember.

UD skriver videre at de ikke vil foreta seg noe overfor selskapet.

Møttes tre ganger

Daglig leder i Norwegian Field Industry, Vidar Atne, forteller til E24 at selskapet er inaktivt.

– Han er aksjonær. Jeg møtte ham tre ganger i Moskva i 2017. Da var han sjef eller direktør i et fond, sier Atne.

– Hva var hans interesser i selskapet deres?

– Det er ikke noe jeg trenger å fortelle noe om. Før og etter 2017 har jeg aldri møtt ham, og vi har ikke hatt noe mer kommunikasjon med ham etter det. Da jeg var der var det ingenting som het krigen i Ukraina. Og han var ikke minister, sier Atne.

– Hva gjør selskapet?

– Hvis du ser på selskapet, så er det ikke noe drift. Så aksjene hans er verdiløse, sier Atne.

Norwegian Field Industry har ikke hatt inntekter siden oppstartsåret. De hadde da inntekter på 55.000 kroner.

KONTORLOKALE: Norwegian Field Industry er en av flere titalls selskap registrert i kontorlokaler på Alnabru i Oslo.

Vil ikke si hva selskapet gjorde

Atne ønsker ikke å si noe om hva selskapet drev med da det var aktivt, fordi han ikke ønsker å få unødvendig oppmerksomhet om saken.

I Brønnøysundregistrene kan man lese at Norwegian Field Industry har følgende formål:

«Salg og tjenester innen forskjellig industrier med utvikling og produksjon av hydraulikk olje renseutstyr. Investeringsvirksomhet i selskaper innenfor industri og eiendom, herunder handel med verdipapirer og andre aktiva.»

Han sier han er overrasket over at Tsjekunkov har blitt minister.

– Nå er han blitt minister. Det er nytt for meg. Jeg har ikke lyst til å utdype dette. Vi har ikke gjort noe gærent, sier han.

KONTAKTET: UD tok kontakt med PST etter at de ble kontaktet av Ukrainas ambassade.

Han sier han ikke har hatt noen kommunikasjon med russeren siden 2017, og at han ikke tror Tsjekunkov har mottatt utbetalinger fra selskapet.

– Jeg kommer aldri til å overføre noe til ham, sier Atne.

På spørsmål om han har blitt kontaktet av politiet, svarer Atne «nei».

E24 har kontaktet Utenriksdepartementet og PST om saken.

Departementet sier de forventer at norske aktører tar hensyn til sanksjonene som er ilagt Russland og russere.

– Den nevnte ministeren ble listeført 16. desember 2022. Utenriksdepartementet forventer at både at det aktuelle selskapet, finansinstitusjoner og andre relevante aktører, handler i tråd med sanksjonsregelverket. Utenriksdepartementet har orientert andre myndighetsorganer, skriver seniorrådgiver i UD Lars Gjemble i en e-post til E24.

Sanksjonene er iverksatt for å ramme den russiske økonomien, og finansieringen av Russlands krigføring i Ukraina.

Reglene for næringslivet er til for å hindre eksport av teknologi, varer og tjenester som kunne blitt brukt i russisk krigføring.

PST sier de er klar over saken, men at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de skal igangsette etterforskning.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en rutinemelding fra UD. Det vil inngå som en del av den informasjonsflyten vi har, og det gjøres fortløpende vurderinger av om det skal etterforskes eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til E24.