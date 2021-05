Portforbudet for fjørfe oppheves tirsdag

Det har ikke vært påvist villfugler som er døde av fugleinfluensa i Norge siden midten av april. Derfor oppheves portforbudet for fjørfe tirsdag.

Fra tirsdag blir portforbudet for fjørfe opphevet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Før jul ble det innført portforbud for fjørfe, men tirsdag blir det altså opphevet, skriver Nationen.

– Det har vært et inngripende tiltak som ble innført på tampen av fjoråret, og det skal ikke vare lenger enn nødvendig. Vårtrekket er på det nærmeste over, og det har ikke vært påvist villfugler som er døde av fugleinfluensa i Norge etter midten av april, opplyser seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr, til avisen.

– Hindre smitte

Mattilsynet varslet tidligere denne måneden om mulig oppheving av portforbudet for fjørfe.

– Det har vært nødvendig å holde dyrene inne og under tak når de er ute for å hindre smitte, men det kan også ha ført til dårligere dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sa Jahr i pressemeldingen.

Lav risiko for mennesker

Fugleinfluensaen som er funnet, er først og fremst en risiko for fugler. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, opplyser tilsynet.