Norge står på sitt i torskekrangel med EU

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) mener EU må ha misforstått Svalbard-traktaten i en krangel om torskekvoter i fiskerivernsonen ved Svalbard.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) under muntlig spørretime i Stortinget onsdag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert

Det har nå oppstått en «mulig skarp situasjon» med EU som følge av krangelen, vedgår Ingebrigtsen overfor Dagens Næringsliv.

For EU er ikke enig i at de har misforstått reglene, og de vurderer hvilke tiltak som er egnet for å imøtegå Norges «diskriminerende tiltak», sier talsperson for EUs fiskerikommissær, Vivian Loonela.

Sakens bakgrunn er at Norge mener EU krenker norsk suverenitet når de har tildelt seg selv en kvote på 28.431 tonn torsk i fiskerivernsonen ved Svalbard. Norge har nemlig bare gitt EU lov til å fiske 17.885 tonn.

Historiske tall for britisk fiske ved Svalbard danner ikke lenger grunnlag for EUs kvoter etter at britene gikk ut av unionen. Dermed har Norge nedjustert EUs kvote for å gi en del av kvoten til britene, men EU vil fortsatt ha like stor kvote som før.

EU har avvist at de har gjort noe galt og har tvert imot sagt at det er Norge som har brutt Svalbard-traktaten.

– Vi må bare konstatere at de svarer dette, men det må basere seg på en misforståelse fra EUs side. Vi har en suveren rett til å fastsette kvotene i Svalbard-sonen. Det vil vi fortsette med, og vi vil håndheve de kvotene som er fastsatt, sier Ingebrigtsen etter Stortingets spørretime onsdag.