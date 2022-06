Sterke reaksjoner på avgjørelse som åpner for flere våpen i amerikanske byer

USAs høyesterett slår ned New Yorks restriktive våpenlov og slår fast at alle amerikanere har rett til å bære våpen offentlig. Det vekker sterke reaksjoner.

Et håndvåpen vises frem i Brooklyn New York. Delstatens våpenlov blir nå slått ned av høyesterett.

New Yorks våpenlov, som krever bæretillatelse for å ha våpen offentlig, blir erklært ugyldig av de seks høyesterettsdommerne som anses å være konservative. Våpenloven er i strid med grunnloven, mener dommerne.

Det betyr at liknende våpenlover i andre delstater kan ryke, og at det blir lov å gå med våpen på gaten i byer som New York, Los Angeles og Boston.

– Jeg er svært skuffet over høyesteretts avgjørelse, sier president Joe Biden.

– Denne avgjørelsen er i strid med sunn fornuft og med grunnloven og bør være noe vi alle blir svært bekymret over, sier presidenten.

Demonstranter i Kansas City fotografert 11. juni på en demonstrasjon for strengere våpenlover.

Flere masseskytinger

Han viser til at den siste tidens masseskytinger har preget det amerikanske samfunnet.

– Vi må gjøre mer som samfunn, ikke mindre, for å beskytte våre medborgere, sier Biden og tar til orde for strengere våpenlover.

– Jeg oppfordrer alle amerikanere rundt om i landet til å kreve at deres stemmer blir hørt. Liv står på spill, sier Biden.

– Mørk dag

Grunnloven beskytter enkeltindividets rett til å være håndvåpen for å forsvare seg selv utenfor hjemmet, skriver dommer Clarence Thomas på vegne av flertallet.

New Yorks lov har vært gjeldende siden 1913. New York-guvernør Kathy Hochul sier hun vil vurdere å kalle delstatsforsamlingen hjem fra ferie for å vurdere hvordan de skal stille seg til avgjørelsen.

– Dette er en mørk dag, sier Hochul.

Våpenorganisasjonen NRA uttaler at avgjørelsen er en seier for dem.

Gavin Newsom, guvernør i California, sier i likhet med Hochul at det er en mørk dag i USAs historie.

– Dette er en farlig beslutning fra en domstol som er innbitt på å spre en radikal, ideologisk agenda og hindre delstatenes rett til å beskytte våre borgere fra å bli skutt ned på gaten, i skolene og i kirkene. Skammelig, sier Newsom.

Åpner for våpen i storbyer

Rundt en firedel av USAs befolkning bor i områder som nå får liberaliserte våpenlover som følge av høyesterettsavgjørelsen.

Biden-administrasjonen har oppfordret høyesterett til ikke å utfordre New Yorks lov. Liknende lover i California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey og Rhode Island blir trolig nå tatt til retten.

Våpenloven i New York stilte krav til begrunnelse fra dem som ville ha bæretillatelse. Det strider med grunnlovens andre tillegg, mener dommerne i høyesterett.

Tilhengerne av våpenloven i New York har argumentert med at det å oppheve den trolig vil føre til at det blir flere våpen i gatene og enda mer vold.

Avgjørelsen i høyesterett gjør at det er fare for en flom av våpenvold, sier New Yorks ordfører Eric Adams.

– Vi vil jobbe sammen for å minimere risikoen denne avgjørelsen skaper. Vi kan ikke tillate at New York blir det ville vesten, sier Adams.

Det er den første store våpenavgjørelsen i USAs høyesterett på over ti år. I 2010 vedtok høyesterett at alle amerikanere skal ha rett til å ha våpen i sitt eget hjem. Nå utvides altså denne retten.

Folk vil ha strengere våpenlover

Avgjørelsen kommer samtidig med at Kongressen jobber med forslag om å endre våpenlovene etter masseskytinger i flere delstater.

Høyesterettsavgjørelsen er trolig i strid med folkemeningen. Meningsmålinger viser at rundt halvparten av velgerne som stemte i presidentvalget i 2020 mente at våpenlovene skulle strammes inn.

Bare en av ti mente våpenlovene skulle liberaliseres.