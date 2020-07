Bransjeorganisasjon støtter havbrukssøksmål

Bransjeorganisasjonen Sjømatbedriftene varsler at de støtter havbruksbedriftene i Vestland som nå saksøker staten.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sjømatbedriftene ved administrerende direktør Robert Eriksson støtter opp om søksmålet mot staten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

– I utgangspunktet er prinsippene trafikklyssystemet bygger på, godt. Men når man fatter vedtak på sviktende grunnlag, bygget på et kunnskapsgrunnlag basert på store mangler og hull, ja da har jeg ingen problemer med å skjønne at næringsaktørene blir både oppgitt, frustrerte og forbannet, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene.

Torsdag ble det kjent at samtlige 25 selskap i Produksjonsområde 4 (PO4), som strekker seg fra Nordhordland til Stad, går til sak mot staten fordi de mener grunnlaget for det såkalte trafikklyssystemet ikke er godt nok.

Trafikklyssystemet innebærer at landet deles inn i 13 fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, eller om den må reduseres. Eriksson mener systemet ikke gjør nok for å forhindre kollektive avstraffelser, og oppfordrer NHO til å støtte opp om søksmålet.

Trafikklyssystemet skal sørge for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet. Begge de to produksjonsområdene Nordhordland til Stad og Stad til Hustadvika har fått rødt lys og må derfor redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent. Ni produksjonsområder har fått grønt lys og kan øke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent, mens to produksjonsområder har fått gult lys, det vil si ingen endringer i produksjonskapasiteten.