Equinor utsetter havvindprosjektet Trollvind

Havvindsatsingen skulle levere kraft til feltene Troll og Oseberg og til kraftnettet på land.

Dette bildet er fra installasjonen av turbinblader på Hywind Tampen, et flytende havvindanlegg som er koblet til feltene Gullfaks og Snorre i Nordsjøen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Havvindprosjektet Trollvind utsettes på ubestemt tid.

– Dessverre ser vi ikke lenger noen mulighet til å levere på vårt opprinnelige initiativ med å ha en flytende havvindpark i drift i god tid før 2030, sier Siri Espedal Kindem, leder for Fornybar i Norge i Equinor, i en pressemelding.

Det er flere utfordringer som har bidratt til beslutningen om å utsette utviklingen av Trollvind nå, påpeker Equinor.

Kraftig økende kostnader i verdikjeden for havvind har gjort at prosjektet ikke lenger er kommersielt gjennomførbart, skriver selskapet.

4,3 terawattimer

Det var i juni i fjor at Equinor først presenterte planene om et flytende havvindanlegg utenfor kysten av Vestlandet. Det skulle bidra med kraft til feltene Troll og Oseberg og i tillegg kobles til nettet på land.

Trollvind-prosjektet var planlagt med en kapasitet på én gigawatt, og skulle dermed levere omtrent 4,3 terawattimer (TWh) kraft årlig. Det tilsvarer rundt tre prosent av Norges nåværende kraftbehov på om lag 140 TWh.

Men det har tatt tid å avklare med myndighetene om anlegget kunne få tillatelse.

Equinor varslet nylig at Trollvind-planene måtte utsettes. Selskapet hadde et mål om å ta investeringsbeslutning i 2023 og starte produksjon fra Trollvind i 2027, men sa i april til Teknisk Ukeblad at dette ikke lenger var mulig å få til. Prosjektet var også blitt mer krevende på grunn av økte kostnader i vindmarkedet, opplyste Equinor til Bergens Tidende.

Selskapet ønsket opprinnelig å koble Trollvind både til land og til plattformer på sokkelen, noe som måtte skje innenfor Havenergiloven. Andre aktører har tidligere vært kritiske til å la Equinor gå foran i køen til å bygge ut havvind som kobles til land.

Equinor bygger for tiden ut det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Men dette prosjektet er kun koblet til plattformene Gullfaks og Snorre og ikke til land, og er bygget ut etter Petroleumsloven.

SV har krevd fortgang

Tidligere denne måneden regjeringens støtteparti SV til E24 at det ville kreve fart på Trollvind-prosjektet i forhandlingene om revidert budsjett for 2023. Disse forhandlingene starter denne uken.

– Vi ønsker å få i gang dette prosjektet veldig raskt. Vi ber regjeringen sikre tildeling til Trollvindprosjektet etter Havenergiloven, for å gi strøm til elektrifiseringen av Troll og Oseberg. Dette vil avlaste Vestlandet og Bergensområdet, sa SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24 tidligere i mai.

– Vi har tidligere tatt til orde for et hurtigspor for havvind. Det er nødvendig både for å forhindre at mye kraft går fra land, for å komme raskt i gang med utslippskutt, og for å sørge for å få bygget opp en industri rundt flytende havvind, sa Fylkesnes.