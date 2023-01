Vestre og Borch møter dagligvarebransjen om matprisene

Næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Sandra Borch møter torsdag dagligvarebransjen for å diskutere prisøkninger på matvarer.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har invitert flere sentrale dagligvareaktører for å høre mer om hva de viktigste årsakene til prisøkningene er. Møtet finner sted torsdag formiddag.

NTB

– Matvareprisene har økt mye det siste året, hele 11,5 prosent. Det bekymrer oss. Det er svært viktig at dagligvarebransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og sørger for at prisene ut til forbrukerne ikke øker mer enn absolutt nødvendig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Vestre og Borch (Sp) har invitert flere sentrale dagligvareaktører for å høre mer om hva de viktigste årsakene til prisøkningene er. Møtet finner sted torsdag formiddag.

Les også Matprodusent frykter prisforslag: – Vi vil forsvinne én etter én

Aktørene som deltar i møtene, er Coop, Norgesgruppen, Reitangruppen, Orkla, Nortura, NHO Mat og drikke og Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

– Hele samfunnet er tjent med å få kontroll på kostnadsveksten i dagligvaremarkedet. Regjeringen har tatt flere grep for å dempe presset på matprisene gjennom å dekke deler av kostnadsveksten i jordbruket. Dette forventer vi at skal vise seg i markedet og komme forbrukerne til gode, sier Borch.

Vestre og Borch inviterer til pressetreff etter at møtet er ferdig.