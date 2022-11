Oljebransjen reagerer etter SVs oljeseier: – Skaper mye usikkerhet

Tirsdag ble regjeringen og SV enige om neste års statsbudsjett. SV får satt en stopper for oljeleting i nye områder ut stortingsperioden. Det får oljebransjen til å reagere. Miljøorganisasjonene er fornøyde.

Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge er bekymret etter regjeringspartiene og SV ble enige om budsjettet.

SV har fått gjennom en viktig seier i årets budsjettforhandlinger. Den 26. konsesjonsrunden utsettes ut denne stortingsperioden.

En av SVs store seire i budsjettet for 2022, er at Ap gikk med på å utsette neste runde med utlysninger av letelisenser for olje og gass – det som kalles 26. konsesjonsrunde. Tirsdag kommer det frem at utsettelsen videreføres ut hele stortingsperioden.

Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, bransjeorganisasjonen for oljesektoren, mener dette er et svært bekymringsfullt grep fra regjeringen.

– Vi har hatt et høyt skattetrykk på oljebransjen i Norge, men det har vært stabilt og forutsigbart. Det vi nå hører nå er at eiere og investormiljøer er for første gang bekymret for rammebetingelsene i Norge, sier hun til E24.

Frykter bratt nedgang

Blindheim mener regjeringen nå bidrar til å skape usikkerhet og uforutsigbare rammebetingelser for bransjen.

– Det at det skjer fra en dag til en annen skaper mye usikkerhet, sier Blindheim.

Konsekvensene er, ifølge Blindheim, at selskaper må prise inn politisk risiko, i tillegg til alle andre risikoer som hører med i bransjen.

– Men er ikke dette forutsigbart da? Verden og energiomstillingen går jo i denne retningen?

– Ja, men det planlegger vi etter. Vi vet at CO₂-prisen skal opp og vi jobber med å redusere utslipp fra egen produksjon samt skape nye verdikjeder.

Samtidig påpeker hun at Europa er avhengig av norsk olje og gass. Hun frykter nå en bratt nedgang i ny letevirksomhet.

– Bransjen har vært nødt til å dra hjem for å regne om på prosjektene. Det vil komme inn en del PUDer før jul og så får vi se hva summet samarium blir, sier hun.

Leder av miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland.

Fornøyd med grepet

Leder av miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland, er derimot veldig fornøyd med regjeringens oljegrep.

– Vi må investere mindre i fossilt, mer i fornybart og det skiftet må skje fort, sier hun til E24 rett etter pressekonferansen.

Hun peker på rapporter fra FN og IEA som sier at verden ikke har plass til nye oljefelt dersom de globale klimamålene skal nås.

– Derfor er det fornuftig å utsette nye tildelinger. Og for hvert å vi venter, blir investeringer i nye felt mindre lønnsomme, sier Aasland.

Bellona-leder Frederic Hauge gir all ære til SV, og mener det er bra at de har fått til en diskusjon rundt petroleumsfrie soner.

– Det er jo klart at man gradvis flytter noen grenser her, sier han til E24.

– Samtidig må vi huske at det er lyst ut ekstremt mange blokker de siste årene. Det er ikke synd på oljeindustrien, sier Hauge.

Bellonas Frederic Hauge.

Bremser oljeleting

– Vi har fått til det vi sa at vi skulle få til i disse forhandlingene, sa SV-leder Audun Lysbakken under pressekonferansen.

Han understrekte at Ap og SV har ulike syn på oljepolitikken.

– Det vil også være sånn at disse forhandlingene preges av det, sa han videre.

Budsjettavtalen slår fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde for resten av denne stortingsperioden.

Blokkene ved iskantsonen som ble holdt utenfor TFO i 2022 skal også holdes utenfor i 2023.

Under pressekonferansen opplyste Lysbakken at Stortinget vil be regjeringen gjøre en vurdering av om det kan innføres varige petroleumsfrie områder i noen områder i forbindelse med revisjonen av forvaltningsplanen.

Skaper hodebry for oljebransjen

Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annethvert år. De omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut hvert år. De er i områder der det allerede er oljevirksomhet.

I fjor da SV og regjeringen ble enige om å droppe nye leteblokker i 2022, sa administrerende direktør Hildegunn Blindheim til Aftenbladet/E24 at utsettelsen kan føre til en brå reduksjon i olje- og gassproduksjon.

Daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen uttalte den gang at bransjen ikke trenger å frykte permanente avlysninger.

– Avtalen gjelder ut 2022, og regjeringspartiene har vært tydelige på at vi ser for oss å gå videre med nummererte runder på et senere tidspunkt. Men vi har sagt, også i regjeringserklæringen, at det i hovedsak skal lyses ut i TFO-områder, sa Persen til E24 i november 2021.