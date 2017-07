FØLGER MED: Kjæresteparet Lene Takle (25) og Eivind Korssjøen (27) har akkurat begynt å kikke etter bolig, men endte opp med ikke å by på denne treromsleiligheten ved Landåstorget i Bergen. Boligen ble solgt for 2,4 millioner kroner, 10.000 kroner over prisantydning. FOTO: Elias Dahlen