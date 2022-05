Statens tilbud til bøndene utsatt: – Forhåpentligvis et godt tegn

Staten legger fram sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør torsdag 5. mai, én dag senere enn planlagt. Det håper bondelederne er et godt tegn.

Bøndene la forrige onsdag fram et rekordstort krav i landbruksoppgjøret. Torsdag får de svar fra regjeringen.

NTB

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er en ekstraordinær situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er stor grad av usikkerhet på mange områder, og et omfattende materiale som må gjennomgås før staten kan legge fram sitt tilbud, sier statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland, i en pressemelding.

Tilbudet skulle opprinnelig legges fram onsdag 4. mai.

Søyland skal nå i stedet presentere statens tilbud torsdag. Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, vil være til stede.

– Forutsetter at krav møtes

– Jeg håper og tror at utsettelsen er et godt tegn, og et signal om at de vil møte oss på kravet som er lagt fram, sier Hoff til Nationen.

Bondelagsleder Gimming uttaler seg i samme sinnelag:

– Jeg forutsetter at staten bruker tiden godt for å møte jordbrukets krav.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte forrige onsdag et rekordhøyt krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen. I fjor forlangte bøndene 2,1 milliarder.

– Norsk landbruk trenger en snuoperasjon, og dette kravet representerer starten på denne snuoperasjonen, sa Gimming den gang.

Vil ha kompensert økte kostnader

Bøndene krever 2,4 milliarder kroner i kompensasjon for økte kostnader i 2021 og ut 2022. Kravet for neste år har en ramme på 9,2 milliarder kroner.

Tirsdag signerte flere fremtredende trønderske Ap-politikere, deriblant Nærøysund-ordfører Amund Hellesø, et brev til egen regjering. Der ba de blant annet sine stortingsrepresentanter om å bidra til kompensasjon av de ekstraordinære utgiftsøkningene bøndene opplever for tiden.