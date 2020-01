– USA tror fly i Iran ble skutt ned ved en feiltakelse

USA mener det er «svært sannsynlig» at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned av Irans luftforsvarssystem, opplyser anonyme kilder til amerikanske medier.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Redningsarbeidere tok hånd om de omkomne på stedet der flyet styrtet onsdag morgen nær Irans hovedstad Teheran. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Flyet som styrtet i Iran like etter avgang onsdag, ble trolig skutt ned av et iransk rakettforsvarssystem ved en feiltakelse, hevder en Pentagon-kilde. Også en høytstående etterretningskilde i USA og en irakisk etterretningskilde oppgir disse opplysningene overfor Newsweek.

Iranske myndigheter mener teorien ikke kan stemme, mens USAs president sier at han ikke tror flystyrten hadde noen mekanisk årsak.

– Jeg har mine mistanker, sa Donald Trump da han fikk spørsmål om flystyrten under et pressetreff i Det hvite hus torsdag.

– Flyet fløy over et urolig område og noe fælt skjedde, sa Trump og la til at han ikke ønsker å si noe mer om saken.

Iranske luftfartsmyndigheter mener det er vitenskapelig umulig at flyet kan ha blitt rammet av landets luftvernskyts.

– Et slikt missilangrep på det ukrainske flyet er vitenskapelig umulig og ulogisk. Det er fullstendig koordinering mellom militær og sivil sektor i Iran. På samme tid var det flere innenlandske og utenlandske fly i iransk luftrom på samme høyde, heter det i en melding som det iranske nyhetsbyrået Fars har publisert på Twitter.

Luftvernsystem

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang fra flyplassen i Teheran onsdag morgen. Alle de 176 om bord mistet livet.

Flyet ble angivelig truffet av et missil skutt ut fra et russiskprodusert luftvernsystem kalt Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser de tre kildene til Newsweek.

To Pentagon-kilder mener hendelsen skjedde ved en feiltakelse som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler. Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

To ikke navngitte amerikanske tjenestemenn sier til nyhetsbyrået AP at det er «svært sannsynlig» at Irans luftforsvarssystem skjøt ned flyet. De viser til opplysninger fra amerikansk etterretning, uten å utdype.

Johnson bekymret

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtøsten, avviser å kommentere saken overfor Newsweek.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

Onsdag begynte det å sirkulere bilder som angivelig viste deler av et Tor M-1-missil som skal ha blitt funnet i en forstad sørvest for Teheran. Torsdag sa det ukrainske sikkerhetsrådets leder Oleksij Danylov at antimissilsystemet er en av flere ulike årsaksteorier som Ukraina nå ser nærmere på. Andre mulige teorier er sammenstøt med drone, teknisk svikt eller terrorangrep.

Publisert: Publisert 9. januar 2020 19:09

Les også

Mest lest akkurat nå