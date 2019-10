Kirsten (55) sykler en time hver dag. Nå blir bedriften hennes sykkelsertifisert.

– Det er kjempefint, og mental terapi. Jeg grubler ut nye ting på vei til jobb, og samler tankene på vei hjem.

TØRR PARKERING: Kirsten Gjerstad parkerer alltid den litt tunge hybridsykkelen i nederste etasje i sykkelstativet. Eirik Brekke

Sol, pøsregn og kulde, Kirsten Gjerstad (55) sykler tur-retur mellom Nesttun og sentrum hver bidige arbeidsdag. Nå får hun også en sykkelsertifisert arbeidsplass.

– Jeg nyter naturen og turen, sier hun.

Gjerstad smiler bredt under hjelmen og drar hybridsykkelen med gode skivebremser ut fra sykkelstativet i bankbygget i Jonsvollskvartalet. Den erfarne jobbsyklisten er godt fornøyd med hvordan det er tilrettelagt for syklistene.

Arbeidstøy er byttet til sykkeltøy i garderoben. Hun gleder seg til hjemtur i opplett bergensvær. I ti år har hun pendlet med muskelkraft på to hjul. En halvtime morgen og en halvtime på ettermiddagen. Så langt har ikke behovet for batteri meldt seg.

OPPLETT: I dag får regnbuksen ligge i den vanntette sykkelvesken. Asfalten er våt, og Kirsten Gjerstad håper det holder seg opplett til hun er hjemme på Nesttun. Eirik Brekke

Uten uhell i ti år

– Mange er redde for å sykle. Har du hatt ulykker?

– Aldri. Jeg tar det rolig og pent, sier systemutvikleren i Sparebanken Vest.

Så er også sykkelveiene til Nesttun blitt stadig bedre gjennom årene.

Fredag blir Forsikringsselskapet Frende og Sparebanken Vest sertifisert av Syklistenes Landsforening som sykkelvennlige arbeidsplasser. De er henholdsvis første forsikringsselskap og første bank med slik sertifisering. Og de er først i Bergen.

Åsne Ådland-Dale er leder for samfunnsansvar i banken. Hun forteller at sykkelsatsingen er en del av en større satsing på bærekraft. Banken tok kontakt med Syklistenes Landsforening for å få noen eksterne til å se på hvordan arbeidsplassen, med nær 800 ansatte, er tilrettelagt for syklister.

Parkering til 150

– Vi har et nytt bygg med 150 oppstillingsplasser for sykkel innendørs, og vi hadde nye, fine garderobeanlegg og tørkerom. Så fikk vi råd om noen enkle grep for å bli bedre, sier Ådland-Dale.

De har fått på plass en avtale med Pedalen, som er Kirkens bymisjons sykkelverksted, om å komme hit med jevne mellomrom for å utføre enkle reparasjoner. Bankens syklister får en vaskeplass der de kan spyle av skitt og salt før de setter sykkelen fra seg. Dessuten blir det tilrettelagt med en egen mekkestasjon for dem som ønsker å mekke selv.

For skjortefolket er det også et tilbud om å få skjortene nystrøkne ved garderoben.

Ådland-Dale peker på at det, i tillegg til det overordnede målet om å bli mer miljøvennlig, er flere grunner til å satse på sykkel.

– Vi holder til midt i sentrum og må se etter gode transportalternativer. Dette er dessuten et grep for å bli en attraktiv og god arbeidsgiver, sier hun.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Verktøyet er på plass, men banken lover å få bedre orden på sykkelmekking og -vask. Eirik Brekke

Dusj er avgjørende

Gjerstad dusjer og skifter i garderoben på jobben.

– Uten mulighet til dusj hadde jeg nok ikke syklet.

– Hva gjør du med jobbklærne?

– Jeg jobber med IT, så jeg har ikke bankuniform, men jeg pakker jobbklær i sykkelvesken, sier Gjerstad.

Hun setter piggdekk på sykkelen om vinteren, og lar seg ikke stoppe av kulde og is. Bare når snøen legger seg, velger hun Bybanen.

Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter og tjenester er noen av områdene som blir kartlagt når Syklistenes Landsforening sertifiserer en bedrift. Til sammen er det rundt 50 indikatorer og en digital reisevaneundersøkelse som ifølge interesseorganisasjonen er med i sertifiseringen.