Strømkrisen har i det minste en oppside: en strøm av nye ideer

Kan flytende gasskraftverk løse elektrifiseringen på sokkelen? Eller kan vi bare droppe å elektrifisere?

Han mener til og med at flytende gasskraftverk gjør at oljefelt som i dag drives med strøm fra land, kan kobles på. Blant annet Johan Sverdrup-feltet, som får strømmen sin fra Haugalandet.

Brenselceller: Dette er et slags minikraftverk som omdanner hydrogen og oksygen fra luft til elektrisitet. Forskere undersøker for tiden om et er mulig å bruke brenselsceller offshore.

Havvind og hybride løsninger: Flere havvind-prosjekter for å drive olje- og gassinstallasjoner er i gang. Kombinert med gass og batterier, kan havvind være et viktig alternativ når utslipp skal kuttes.

Karbonfangst og -lagring: Det betyr at CO₂ fra turbiner og gassproduksjon på oljefeltet kan fanges og lagres i geologiske formasjoner under havbunnen.

Oljesjefens grønne bekymring

Equinor-sjef Anders Opedal er bekymret for det grønne skiftet.

En god nyhet: Denne uken ble det kjent at Yara har inngått en omfattende avtale med Equinor, Total og Shell om lagring av CO₂ i prosjektet Northern Lights på norsk sokkel.

Men likevel: Toppsjef Anders Opedal i Equinor ser litt mørkt på situasjonen. I et intervju med VG griper han til helnorske bilder for å sette ord på bekymringen for det grønne skiftet:

– Å snu verdens energisystemer er som en seig femmil i Holmenkollen i gamle dager, på klister.

Opedal er mest bekymret over at krigen i Ukraina og energikrisen fører til at det blir mindre samarbeid over grensene i verden, noe som er helt avgjørende for å oppnå landenes klimaforpliktelser.

At klimabekymringen kommer fra lederen i et av verdens største oljeselskap, kan kanskje virke paradoksalt. Men Opedal mener oljeproduksjon i fremtiden skal skje med lavere utslipp, og at olje stort sett vil bli brukt i prosessindustrien.

Målet er at Equinor skal ha null utslipp av klimagasser om 28 år, slår selskapet fast. Den som lever og puster i 2050, får se.