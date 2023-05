Esa skal undersøke om Elkjøp har brutt konkurransereglene

Esa åpner formell undersøkelse mot Elkjøp for å se om selskapet har brutt konkurransereglene. Elkjøp sier de vil gjøre sitt beste for å bistå i undersøkelsene.

Onsdag ble det kjent at EØS-tilsynet Esa skal undersøke om Elkjøp har brutt konkurransereglene.

NTB

– Hos oss er vi naturligvis opptatt av å følge lover og regler, og vi gjør vårt beste for å bistå Esa i deres undersøkelser, sier kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp Norge i en pressemelding.

– Esa har formelt besluttet å undersøke nærmere om Elkjøp har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 ved å inngå samarbeid som sikrer Elkjøp eksklusiv tilgang til visse elektronikkprodukter, skriver Esa i en pressemelding.

Uanmeldt kontroll i 2021

Esa skriver videre at de i tillegg vil undersøke om utvalgte konkurrenter har blitt nektet tilgang til visse produkter, og om dette er atferd som potensielt kan være skadelig for konkurransen.

Elkjøp er den ledende forhandleren av elektronikk i Norden. I Norge har selskapet 4000 medarbeidere og rundt 150 butikker.

I juni 2021 gjennomførte Esa en uanmeldt kontroll hos Elkjøp. Det er bakgrunnen for at det nå har blitt åpnet en formell undersøkelse mot selskapet.

– På grunn av den store mengden elektroniske data som ble innhentet og covid-19-tiltakene som gjaldt på dette tidspunktet, fortsatte bevissikringen i ESAs lokaler i Brussel i august og september 2021, skriver Esa i pressemeldingen.

Kan føre til bøter

Esa håndhever EØS-avtalens konkurranseregler i Island, Liechtenstein og Norge. De presiserer at beslutningen om å innlede formell saksbehandling ikke betyr at Esa har funnet det bevist at Elkjøp har overtrådt konkurransereglene.

Hvis Esa konkluderer med at Elkjøp har brutt konkurransereglene, kan dette føre til at selskapet får en bot. Esa har myndighet til å gi bøter på opptil 10 prosent av den globale omsetningen til foretak som bryter konkurransereglene.