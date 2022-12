Ice kjøper Vipps Mobil

Etter litt over to år er slutt for Vipps sitt mobilabonnement.

Totalt med både privat og bedriftsmarkedet har Ice over 735.000 kunder.

Ice kjøper kundebasen til Vipps Mobil, og Vipps sitt mobiltilbud legges ned.

Det melder Ice i en pressemelding torsdag morgen.

Ice overtar dermed Vipps’ kundebase på 19.000 abonnementer. Dette skjer i løpet av januar 2023.

– Kundene til Vipps består i stor grad av mennesker i alderen 18 til 39 år som setter pris på enkelhet og verdi for pengene, det er perfekt, for det vil de også få hos oss i Ice, sier kommersiell direktør i Ice, Shiraz Abid, i meldingen.

Foreløpig trenger ikke kunder å foreta seg noe, skriver selskapet. Ice vil ta kontakt med kundene i januar, og Vipps-abonnementet vil fungere helt til kundene bytter.

Vipps Mobil legger ned.

Slutt etter to år

Det er litt over to år siden Vipps kastet seg inn i mobilmarkedet – drøyt fem år etter av Vipps ble etablert.

Satsingen skulle bidra til at Vipps skulle gå med overskudd.

Men nå er det altså slutt for Vipps’ sitt mobilabonnement.

Kommunikasjonssjef i Vipps, Caroline Lunde skriver i pressemeldingen at de 19.000 kundene havner i gode hender.

– Vipps sitt hovedfokus nå er å bygge den sterkeste lommeboken i Norden – med vyer om Europa. Da synes vi mobilkundene våre fortjener et hjem som gir de den omsorgen de fortjener. Vi er veldig trygge på at de får det hos Ice som både vinner priser for sin kundeservice og sitt stabile mobilnett, sier hun.

I 2021 hadde Vipps et samlet underskudd etter skatt på 181 millioner kroner, mot et underskudd på 35 millioner kroner i 2020. Bakgrunnen for det økte underskuddet var ifølge selskapet først og fremst betydelige engangskostnader.