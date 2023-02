Auksjonerer bort nytt Munch-maleri

Et enormt maleri av den verdenskjente norske kunstneren skal under hammeren på Sotheby’s i London.

Sotheby’s lokaler i New Bond Street i London.

Munch-maleriet «Dans på stranden» skal under hammeren på auksjonshuset Sotheby’s 1. mars.

De fire meter lange maleriet er ventet å bringe inn et sted mellom 12 og 20 millioner britiske pund. Med dagens kurs tilsvarer det mellom 150–250 millioner norske kroner.

Det fire meter lange maleriet har en spesiell historie. Under krigen lå det gjemt i en låve sammen med flere andre Munch-bilder, deriblant «Skrik».

Bildet tilbys som et høydepunkt på en auksjon i London der «det aller beste» innen moderne kunst og samtidskunst vises frem, ifølge auksjonshuset.

– Unik mulighet

– Det er ingen tvil om at det er svært sjelden et slikt verk kommer på markedet, og at det er en unik mulighet for samlere verden over, sier kunsthistoriker Cecilie Malm Brundtland til E24.

Hun representerer Sotheby’s i Norge og sier at interessen for Munch er stor internasjonalt.

Maleriet er det største i den såkalte Reinhardt-frisen, forteller hun.

Den består av tolv lerreter Munch malte til den tysk-østerrikske teaterlederen og regissøren Max Reinhardts teater i Berlin.

«Dans på stranden» er ifølge Brundtland det eneste av de tolv bildene som fortsatt er i privat eie.

Tilhørte jødisk samler

Det er investor, rederarving og kunstsamler Petter Olsen som selger det enorme maleriet.

Han har vært eneeier av Olsen-familiens kjente Munch-samling siden 2002. Da ga Borgarting lagmannsrett ham fullt medhold på alle punkter i en rettslig strid om billedarven mot broren Fred. Olsen.

Olsen solgte det verdenskjente «Skrik» av Munch for 107 millioner dollar på Sotheby’s i New York i 2012.

Petter Olsen etter salget av «Skrik» i 2012.

«Dans på stranden» har vært i Olsen-familiens eie siden 1934, ifølge pressemeldingen fra auksjonshuset.

Før det tilhørte verket den jødiske samleren Curt Glaser. Glaser, en kulturpersonlighet i Berlin på 1930-tallet, flyktet fra Tyskland da nazistene kom til makten. Før han dro, ble han tvunget til å selge store deler av en omfattende kunstsamling.

Deler salgssummen

På 30-tallet ble bildet kjøpt av Petter Olsens far, rederen Thomas Olsen, som var Munchs venn og nabo.

– Sammen med Sotheby's er det blitt forhandlet frem en avtale mellom etterkommerne av Curt Glaser og Petter Olsen. Det er flott at i hvert fall én av feilene som nazistene gjorde på 1930-tallet nå blir rettet opp, sier Brundtland.

Før og under 2. verdenskrig ble store mengder kunst eid av jøder stjålet, konfiskert eller tvangssolgt.

Brundtland sier salgssummen skal fordeles mellom partene etter en fordelingsnøkkel.

I forbindelse med salget stilles bildet offentlig ut for første gang siden 1979. Det skjer mellom 22. februar og 1. mars i London.

«Dans på stranden» er også blitt vist i en digital versjon hos Sotheby’s i Hongkong og New York.

– Ettersom det er fire meter langt og for komplisert å frakte det verden over, forklarer Brundtland.

Det har ikke lyktes E24 å få kontakt med Petter Olsen