Dårligste år på Wall Street siden finanskrisen i 2008

2022 har vært et blytungt år på Wall Street, preget av alt fra corona til Russlands invasjon av Ukraina og en skyhøy prisvekst. Ikke siden finanskrisen i 2008 har børsfallet vært så kraftig.

BEDRE LYKKE NESTE ÅR: Wall Street hadde sitt tyngste år siden finanskriseåret 2008. Kanskje 2023 blir et bedre år for denne megleren på New York Stock Exchange?

Slik endte året for de toneangivende indeksene:

Samleindeksen S&P 500 er ned 0,25 prosent fredag. Totalt ned 19,95 prosent i 2022.

Tek-indeksen Nasdaq er ned 0,11 prosent freda. Ned 33,89 prosent i år

Den industritunge Dow Jones-indeksen falt 0,22 prosent fredag. Ned 9,40 prosent i år.

– De gode nyhetene er at vi snart ser 2022 i bakspeilet. De dårlige nyhetene er at 2023 kan bli humplete, i det minste de første månedene, sier sjefsstrateg Art Hogan i B Riley Wealth til Bloomberg.

Inflasjon og aggressive rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken, har ført til volatile og nedadgående aksjemarkeder.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell har gjentatte ganger lovet kraftige grep mot prisveksten og egenhendig snakket ned Wall Street.

Selv om det nye året er i ferd med å ringes inn, er det flere investorer som ikke tror at nedturen er over.

Rebecca Felton, sneior markedsstrateg i Riverfront Investment Group sier det er flere ubesvarte enn besvarte spørsmål i horisonten.

– Det finnes mange spørsmål når vi nå går inn i det nye året, men vi vil definitivt være glade for at 2022 snart er over, sier Felton, ifølge CNBC.

Fra rundt 400 dollar per aksje til 123

Mannen som en gang var verdens rikeste, Elon Musk, er blant de som har merket det turbulente året hardest. Tesla-aksjen fløy høyt gjennom pandemiårene 2020 og 2021, fra rundt 60 dollar per aksje til over 400 dollar per aksje. I 2022 har aksjene i elbilselskapet falt som en sten fra rett under 400 dollar per aksje på starten av året, til rett over 123 dollar ved børsstenging.

Første kvartal var godt for elbilprodusenten. Driftsmarginen var på rekordhøye 19 prosent og selskapet leverte over 300.000 biler, ifølge Yahoo Finance.

I utgangen av kvartalet åpnet også Tesla en stor, ny fabrikk i Berlin. Det sendte aksjen oppover, ettersom covid-19 igjen begynte å feste grepet om elbil-lokomotivet Kina.

Solgte Tesla-aksjer for å finansiere Twitter-kjøp

Om ikke det var håpet, så er det i alle fall et faktum at Elon Musk måneden etter, i april, både byr og får gjennomslag for kjøp av Twitter.

På toppen av det hele ble den kinesiske storbyen Shanghai, hvor Teslas største fabrikk ligger, coronastengt i april. Det resulterte i en produksjonsnedgang for fabrikken på 80 prosent i april, og siden det har det stort sett gått nedover for aksjen.

Det har heller ikke vært til hjelp at Elon Musk i flere omganger har solgt Tesla-aksjer i milliardklassen for å kunne finansiere oppkjøpet av Twitter.

Da oppkjøpet omsider ble realitet i slutten av oktober, fulgte en bølge med masseoppsigelser og søksmål.

– I det som har vært en mørk komedie for Twitter, har Musk i hovedsak tilgriset Tesla-historien/aksjen og begynner potensielt å påvirke Tesla-merkevaren med denne pågående Twitter-togvrakkatastrofen, skrev Dan Ives, senioranalytiker i Wedbush i et notat i november, ifølge Yahoo Finance.

Romjulshandelen startet som et mareritt for Tesla-aksjen, som falt 11 prosent tirsdag. Det gjorde at Musk grep til tastaturet for å roe ned de ansatte. I en en e-post skrev han at de ikke skulle bekymre seg for «galskapen i aksjemarkedene» og ba dem jobbe frivillig, om mulig.

– Det kommer til å utgjøre en reell forskjell, lød det fra Musk.

Til tross for en forsiktig oppgang på årets siste handelsdag endte aksjen med et fall på 69,2 prosent i år.

Siden børsnoteringen i 2010 har Tesla-aksjen bare falt ett år tidligere, i 2016, hvor fallet var på 11 prosent.

Hovedeier Musks formue ble mer enn halvert fra 304 milliarder dollar til 138 milliarder dollar i løpet av året, i følge Bloombergs milliardærindeks.