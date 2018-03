GIRET: Disse fire har formet byutviklingen i Bergen de siste årene. Nå hopper de av fra veletablerte selskaper for å gjøre noe selv. Fredrik Barth (til v.) starter Vill Urbanisme med blant andre Mats Mastervik (nr. to fra h.) og arkitektene Jan Erik Rossow (nr. to fra v.) og Lars Clementsen Pedersen etablerer egne selskaper. FOTO: Geir Martin Strande