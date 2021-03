Regjeringen stanser Bergen Engines-salget

I sakens første fase, før Rolls-Royce offentliggjorde det planlagte salget av Bergen Engines, vurderte forsvarsdepartementet at det ikke var grunnlag for å gripe inn i salget ved bruk av sikkerhetsloven. Slik forklarer Monica Mæland at salget ikke ble stanset umiddelbart.

Justisministeren understreker at et sikkerhetsloven krever at et vedtak skal være nødvendig. Det ble vurdert at sikkerheten for forsvarets fartøy kunne ivaretas ved andre tilstrekkelige risikoreduserende tiltak.

– Derfor ble det meddelt til Rolls-Royce at Norge ikke ville foreta seg noe i forkant av offentliggjøringen av det planlagte salget, sier Mæland.

Hun sier videre at dette kan ha ført til at selskapet oppfattet saken som avklart.

– Men realiteten er at det ble arbeidet videre med en bredere vurdering av saken i berørte departementer, sier Mæland.

Ifølge justisministeren jobbet departementene videre med sikte på å skaffe et forsvarlig beslutningsgrunnlag for en endelig avgjørelse i saken.