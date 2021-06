Nordmenn gjør som kongen – velger Vestland som reisemål i sommer

Vestland fylke er på topp blant planlagte reisemål for nordmenn i sommer. Dermed er folket på linje med kongeparet, som tirsdag starter sin vestlandstur.

Aurlandsdalen i Vestland. Fylket er på topp blant planlagte feriedestinasjoner for nordmenn i sommer. Tirsdag kommer også kongeparet på besøk. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg håper at vi går inn i en sommer med brukbar norsk turisme, og at det følger på med litt flere internasjonale turister på høstparten, sier Aurland-ordfører Trygve Skjerdal (Sp) til NTB.

Tirsdag formiddag står han klar på cruisekaien i Flåm for å ta imot kong Harald og dronning Sonja, som er på vestlandstur med kongeskipet.

Selv om de internasjonale cruiseskipene uteblir i turistbygda også i sommer, ventes et innrykk av norske turister i sommermånedene.

Vestland er feriefavoritt

I Virke Reiselivs ferske reiseundersøkelse svarer sju av ti at de planlegger sommerferie i år, og av dem som skal feriere i Norge, oppgir 30 prosent at de skal reise til Vestland fylke. Omtrent like mange svarer at de skal til Viken.

47 prosent oppgir at de skal på besøk hos familievenner i Norge, 45 prosent sier at de skal på hyttetur i Norge, mens 43 prosent svarer at de skal bo på hotell/campingplass i Norge.

Selv om mange planlegger norgestur, er reiselivsbransjen her til lands langt ifra friskmeldt etter 15 måneder med koronatørke, ifølge leder Astrid Bergmål i Virke reiseliv.

– Det har vært ekstremt krevende og er fremdeles kjempevanskelig, særlig for den delen av norsk reiseliv som lever av internasjonale turister. Selv om flere har drevet omstilling og rettet seg mot det norske markedet, er det ikke tvil om at de trengte å komme i gang med gjester også fra utlandet denne sommeren, sier Bergmål til NTB.

Attraksjonene i Flåm har stått stille i lang tid på grunn av koronapandemien. Når Norge åpner opp igjen, vil Vestland fylke være på topp blant planlagte feriedestinasjoner for nordmenn i sommer. Foto: Heiko Junge / NTB

– Må holde ut

Hun sier at medlemsbedriftene som selger reiser i Norge, melder om en bra sommer i fellesferien, med godt med norske turister. Men at høsten kan bli tung når de utenlandske turistene uteblir.

– Nå handler alt for disse bedriftene om å holde ut i 2021, sånn at de kan være med på oppturen i 2022. Vi vet at den dagen kommer når pilene peker oppover igjen. Vi har jo gått og håpt og trodd at denne dagen ville komme lenge før, men det har tatt ufattelig lang tid, sier hun.

I Flåm står Aurland-ordføreren klar til å ta imot nordmenn flest etter at kongeskipet har forlatt bygda og dratt utover Sognefjorden mot Hyllestad tirsdag.

Den siste tiden har vært krevende for næringslivet i turistkommunen.

– Vi har vanligvis internasjonale gjester året rundt. Når de uteblir, merker vi det momentant, sier han.

– Bra belegg

Nå ser han framover mot lysere tider.

– Det blir antakeligvis en sommer med bra belegg med norske turister. Så ser jeg til min store glede at de er i ferd med myke opp karantenereglene for fullvaksinerte, sier han.

Her er de øvrige svarene på hvor de sommerferierende planlegger å tilbringe ferien, ifølge Virkes reiselivsundersøkelse:

Vestland 30 prosent

Viken 30 prosent

Vestfold og Telemark 21 prosent

Trøndelag 20 prosents

Oslo 20 prosent

Innlandet 20 prosent

Agder 19 prosent

Nordland 17 prosent.

Møre og Romsdal 17 prosent

Rogaland 15 prosent.

Troms og Finnmark 14 prosent

Svalbard 1 prosent

Vet ikke, 20 prosent.