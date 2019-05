På Fisketorget i Bergen koster kongekrabbe nå 999 kroner kiloet. På torget i Stavanger er prisen 669,-.

Turistsesongen er i gang for fullt, og også i år har BT fått hissige reaksjoner på prisnivået. Da vi besøkte Fisketorget onsdag, fant vi kun kongekrabbe til 999 kroner kiloet i bodene, og til 1299 om den skulle spises på stedet.

I mai 2013 var det en opphetet diskusjon om prisene på Torget. Den gangen kostet kongekrabben 690 kroner kiloet.

Det er saktens råd å få billigere kongekrabbe i byen. Like i nærheten selger Strandkaien fisk krabben for 700 kroner. På Meny på Sletten er normalprisen 619, men akkurat nå er den på salg til 433 kroner.

Alice Bratshaug

Alice Bratshaug

Fisketorget i Stavanger selger kongekrabben for 669 kroner, mens trønderne får den til 850 kroner i Ravnkloa.

Blant teltene på Fisketorget ropes hi, hello-hello i forsøk på å få kontakt. Turiststrømmen flyter sakte mellom hummer, spansk paella og krabbe.

Lukten av rå fisk driver tungt mellom teltene.

– God mat

Birgitte og Paolo Piccin fra Bolzano i Italia har spist et sjømatmåltid i Mathallen.

– Det var svært godt, og servicen var god, sier Birgitte.

Prisen var også høy, men det var de forberedt på.

– Vi legger til rundt tjue prosent her i Norge, sier Paolo.

Heller ikke Margarete og Wilhelm Schwürzer fra München har latt seg skremme av prisene.

– Prisnivået er høyt i Norge, men det er som forventet, sier Wilhelm.

Alice Bratshaug

De reiser med et cruiseskip og får all maten om bord, men nå er det likevel tid for to rundstykker med laks og reker til 130 kroner.

– Det er vel dobbelt av tysk pris, sier Wilhelm. Margarete legger til at München også er en dyr by.

Tinte klør

Talsperson for Fiskehandlerne på Torget, Åge Sørensen, forklarer prisen med at de på Fisketorget kun selger den største og beste krabben. Kongekrabben på Torget er dessuten opptint, og når laget av is renner av blir klørne tjue prosent lettere, ifølge Sørensen. Han mener derfor at sammenlikningen med kongekrabbe i dagligvarebutikkenes frysedisker blir urettferdig.

Alice Bratshaug

– Prisen på kongekrabben var 999 for kiloet i alle bodene da vi var der. Betyr det at det ikke er konkurranse på Torget?

– Jeg vet ikke hva de andre tar, men hos meg er prisen 899 kroner, så litt konkurranse er det, sier Sørensen.

Ifølge ham er det helst russere og kinesere som spiser den levende kongekrabben til 1299 kroner som er tilberedt for å spise på Torget.

Alice Bratshaug

Bergensere reagerer

– Får dere reaksjoner på prisnivået?

– Vi får reaksjoner fra bergensere, og da gir vi samme forklaring som du har fått nå, og det forstår folk.

På fisketorget i Stavanger, som selger kongekrabben til 669 kroner, får vi opplyst at klørne også der er opptint.

Fiskehandler Sebastian Bernard skriver i en epost at det er stor konkurranse mellom alle som selger sjømat på Torget i Bergen.

– Jeg vet ikke, og er ikke opptatt av hva de andre aktørene tar for kongekrabbe, så jeg kan kun svare for meg, skriver han.

Alice Bratshaug

Også Bernard peker på vekttapet ved at klørne blir solgt opptint.

– Innkjøpspris varierer da selvsagt ut i fra hvilken kvalitet man kjøper. I forhold til hva vi betaler for kongekrabben, er ikke prisen vi tar mer enn det vi må ha for varen. Man får kongekrabbe i flere forskjellige størrelser og kvaliteter, og vi prøver alltid å tilby den beste kvaliteten. Det blir helt feil bare å sammenligne priser når det gjelder kongekrabbe, skriver Bernard.

Også sjef i Fjellskål Seafood Restaurant, Dan Even Fjellskål, legger vekt på at de selger kongekrabbe av høyeste kvalitet, og at den er opptint.

– Vi kan ikke gå god for hva andre aktører på Fisketorget i Bergen og ellers rundtom i landet ønsker å tilby sine kunder av sjømatprodukter og kvalitets sorteringer, det må de svare for selv.

– Kongekrabben du får hos Fjellskål er av den beste kvaliteten som er å få på markedet. Kjøper du den blir du fornøyd med kvaliteten, kundene våre kommer igjen og igjen fordi vi selger det beste de har vært borti av kongekrabbe, å selge/servere et slikt produkt står det stolthet bak, skriver Fjellskål i en e-post.

Han skriver også at Fjellskål selger kongekrabben for 949 kroner kiloet, men da BT var på Torget onsdag fant vi ingen priser under 999 kroner.

På Fisketorget siger turiststimen sakte langs bodene. Noen ser, noen handler og mange fotograferer.

– Hi, hello-hello, roper selgerne.