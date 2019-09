Forbrukerrådet håper Ving-kunder hadde is i magen

Charterturister som kjøpte ny billett med et annet selskap da Ving-eier Thomas Cook gikk konkurs, får trolig ikke pengene igjen, sier Forbrukerrådet til NRK.

Mange vil til varmere strøk i ferien, men noen kan risikere å måtte betale dobbelt for reisen. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Thomas Cook digitale innsjekksystem på Gardermoen. Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden var på reise med selskapet mandag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 40 minutter siden

Da Thomas Cook gikk konkurs natt til mandag, og datterselskapet Ving kansellerte alle sine avganger, fikk konkurrentene telefoner fra Ving-kunder som forsøkte å finne alternative reiser og reisemåter.

De som ikke hadde is i magen, men som bestilte en ny tur, får trolig ikke pengene tilbake.

– Jeg håper ikke det er mange som har gjort det, for da risikerer de faktisk å betale for reisen to ganger, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet til NRK.

Leder for Virke reise, Astrid Bergmål, advarer også om at disse kundene kan ha gått på en smell.

– Utgangspunktet er at hvis de har kjøpt en ny reise nå, så kort tid før avreise, så vil det være vanskelig å få den avlyst og få pengene tilbake, sier hun til kanalen.

Ving Norge hadde mandag 9.101 reisende ute på tur, de fleste på pakketur. I tillegg lå det 85.000 bestillinger inne hos charterselskapet. Det er ikke kjent hvor mange av de reisende som mandag sikret seg med en ekstra billett med en annen turoperatør.