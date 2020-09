Brennende supertanker slepes bort fra Sri Lankas kyst

Supertankeren som brenner utenfor Sri Lanka, slepes bort fra landets kystlinje, ifølge BBC.

Sri Lankas luftforsvar har tatt dette bildet av supertankeren, med røyk som stiger til værs etter at det brøt ut brann om bord torsdag. Foto: Sri Lankas luftforsvar / AP / NTB scanpix

Et bilde tatt av den srilankiske marinen viser et besetningsmedlem fra supertankeren New Diamond som tas hånd om i en ambulanse i Sangamankanda på Sri Lanka. Foto: AP / NTB scanpix

En talsperson for Sri Lankas marine sa fredag at det ikke var umiddelbar fare for oljeutslipp, men at landet i så fall definitivt trenger internasjonal hjelp, skriver BBC.

Det srilankiske forsvaret meldte torsdag at det var sett oljeutslipp fra tankeren, men dette er ikke bekreftet fredag. Srilankiske myndigheter sier tankene om bord så langt ser ut til å være intakte.

Det skal imidlertid ha blitt observert en 2 meter lang sprekk, rundt 10 meter fra vannlinjen på det 330 meter lange skipet.

Omkom i eksplosjonen

Det var 23 personer om bord på skipet da det oppsto en eksplosjon i et maskinrom og det brøt ut brann. Seks av besetningsmedlemmene var grekere, mens 17 var fra Filippinene. En filippinerne døde i eksplosjonen i maskinrommet, og de øvrige gikk fra borde og ble reddet torsdag.

Indiske kystvaktfartøy, med støtte fra Sri Lankas marine, var fredag på plass ved det brennende tankskipet.

Besetningen på de indiske og srilankiske fartøyene har fått kontroll over brannen i en del av den Panama-registrerte supertankeren, og har fortsatt arbeidet med å slukke brann og begrense oljeutslipp.

På vei til India

Supertankeren var på vei fra Kuwait til India med 2 millioner fat olje om bord. Da ulykken skjedde, var den om lag 38 nautiske mil utenfor Sri Lankas sørøstlige kyst.

Myndighetene i landet opplyste fredag at de har bedt om internasjonal hjelp for å hindre skader fra et eventuelt oljeutslipp.