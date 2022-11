Storaksjonær møter Flyr på skjebnedagen: – Må vite om de har nok penger

I dag er skjebnedagen for Flyr. Storaksjonær Jan Petter Sissener skal i dag ha møte med selskapet. Han har fortsatt ikke bestemt seg for om han vil være med videre på reisen.

PÅ GJERDET: Jan Petter Sissener og Canopus er storaksjonærer i Flyr.

Fristen for kriseemisjonen kriseemisjonenNår et selskap er på jakt på penger for å redde selskapet gjennom utstedelse av nye aksjer til en fastsatt pris. er satt til 16.30 i dag.

Flyr iverksatte kapitalinnhentingen i forrige uke. Emisjonskursen er satt til kun ett øre. Selskapet trenger 430 millioner kroner.

Sissener, som forvalter fondet Canopus, skal ha et møte med Flyr klokken 11. Etter dette vil fondet ta en beslutning på om de blir med videre. Beslutningen går an på om Flyr har klart å lokke med seg nok investorer på emisjonsrunden.

– Vi er fortsatt på gjerdet. Vi må vite om det har nok penger, sier Sissener til E24 i en kort kommentar tirsdag morgen.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte møtet. Til avisen sier Sissener at han ikke er superoptimist på vegne av Flyr-aksjen, og at han mener man bør selge til den nåværende børskursen på ni øre.

– Men man er dum hvis man ikke tar den differansen når markedskursen er ni øre og emisjonskursen er ett øre, sa han til DN.

Blir for liten posisjon

Mandag sa Sissener til E24 at deres nåværende aksjepost vil ta en for liten plass i fondet.

– Om vi tar vår relative andel vil det utgjøre 0,6 prosent av fondet. Vi har som prinsipp at ingen posisjon bør være mindre en 1,5 prosent, sa han.

Fondets aksjepost er nå priset til knappe 3,6 millioner etter at Flyr-aksjen har falt over 90 prosent siden årsskiftet.

Selskapet har intensjoner om å foreslå en påfølgende reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer som ikke er i stand til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen kan potensielt gjøre at selskapet henter ytterligere 100 millioner kroner.

Da flyselskapet gikk på børs i fjor var prisen fem kroner.

MED: Styreleder Erik Braathen har tegnet seg opp for et kjøp på ti millioner i den siste Flyr-emisjonen.

Største eier vil være med

Flyrs største aksjonær, grunnlegger og styreleder Erik G. Braathen, har flagget at han vil delta med ti millioner kroner i kapitalinnhentingen, noe som vil vanne ut hans eierandel.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid ville torsdag ikke svare på om hun ville delta i emisjonen, men viste til at hele ledelsen nå tar et «større» lønnskutt.

– Det blir en fullstendig restart. Vi håper at eksisterende aksjonærer også vil være med i en reparasjonsemisjon. At de kan få en bedre reise fremover. For det er virkelig en helt unik plattform som ligger i dette selskapet, sa hun.

Fristen for emisjonen løper ut klokken 16.30 tirsdag.