Opec-kutt gir milliardutslag for norske oljeinntekter

(E24) Norsk økonomi kan nyte godt av gårsdagens Opec+-beslutning om å kutte i oljeproduksjonen. Kronen har styrket seg markant etter nyheten.

Oljefondets inntekter får seg et solid byks som følge av Opec-kuttet.

Flere land i oljekartellet Opec+ varslet i helgen at de vil kutte i oljeproduksjonen. Fra mai og ut året vil det være over 1,6 millioner færre fat olje pr. dag i markedet, som følge av kuttene fra oljekartallet.

Rystad melder mandag at de ser for seg en oljepris på 110 dollar fatet allerede til sommeren, skriver E24.

Siden midnatt er prisen opp over 6,5 prosent, og befinner seg i skrivende stund på rett i overkant av 85 dollar fatet.

Trolig ikke mot 150 dollar fatet

Nadia Wiggen, partner og energianalytiker i Pareto, er overrasket over timingen, men påpeker at Opec-landene gjør dette for å kontrollere nedsiden av oljeprisen. Den har befunnet seg lavt på 70-tallet de siste ukene.

– Et såpass langsiktig kutt gjør at vi ser markedet nærme seg nivåene på oljelagrene vi så i 2008, 2014 og 2022. Det er samtidig viktig å presisere at Opec har nok reserver, noe som trolig ikke vil sende prisen i været opp mot 150 dollar fatet, sier Wiggen til E24.

Skyhøye estimater

Statens inntekter fra olje og gass i 2021 var på rundt 830 milliarder kroner, som var ny rekord, ifølge Nordea Markets.

Nordeas estimat på norske oljeinntekter i 2023 lå på vanvittige 1.900 milliarder kroner, men mange uforutsigbare faktorer, som krigen i Ukraina, har sørget for at dette senere har blitt justert ned.

Siden det første estimatet har kronen svekket seg betydelig, og oljeprisen i det siste har vært lavere enn det som er budsjettert med i Nasjonalbudsjettet.

Der har regjeringen lagt til grunn en snittpris på 912 kroner fatet for råolje. Det er ned fra 986 kroner i 2022. Mandag ettermiddag ligger prisen rundt 880 kroner fatet.

Gir store utslag

Så hva betyr dette for den norske statskassen i kroner og øre?

En endring i snittprisen på 10 kroner vil endre statens netto kontantstrøm på olje og gass med 8 milliarder kroner.

Statens netto kontantstrøm består av skatter og avgifter fra oljebransjen, inntektene fra statens egne felt som forvaltes av Petoro samt utbytte fra Equinor.

Men skulle prisen ta seg opp på nivå med Finansdepartementets estimatet for 2023, vil staten håve inn 1.384 milliarder kroner i oljeinntekter i år.

Kronen styrket seg

Den norske kronen styrket seg umiddelbart da valutahandelen var i gang. Én dollar handles for rundt 10,31 kroner ved 15.40-tiden. Fredag kveld kostet dollaren i overkant av 10,46 kroner.

Én euro handles samtidig for om lag 11,23 kroner. Fredag kveld kostet euroen 11,35 kroner.

Wiggen i Pareto er klar på at kuttet er overordnede gode nyheter for norsk økonomi, selv om det kom overraskende på markedet.

– Vi er trygge på at vi vil se oljepriser opp mot 100 dollar fatet. Om det ikke skjer i år, skjer det i løpet av 2024. For norsk økonomi er dette positivt. Vi så med én gang at den norske kronen styrket seg, og det som den første valutaen i verden. Equinor prioriterer også olje over gass nå, sier Wiggen.

– Biden har gått tilbake på ordet sitt

Wiggen er spent på hvordan det amerikanske markedet vil svare.

– Nå ser vi at måten USA kan respondere på, er noe begrenset. De kan supplere med opp mot 0,4 mbd, men det er ingenting mot kuttene fra Opec+.

Hun mener president Biden og energidepartementet til USA allerede har gjort en kardinalfeil. I fjor lovet Biden at de skulle kjøpe tilbake olje når prisen falt ned til 72 dollar fatet.

– Der har vi vært den siste måneden, men Biden har gått tilbake på ordet sitt. Det har nok spilt inn i beslutningen til Opec. De amerikanske oljereservene kan ikke fortsette å legge seg på det nivået den er nå. De er allerede nede på det samme historisk lave nivået de var på i 1982. Da var etterspørselen på 45 millioner fat dagen, mens den i 2023 er på 102 millioner fat pr. dag.