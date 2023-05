Tror ikke kronen vil styrkes tidsnok til ferien

(E24): Kronen svekker seg brått torsdag ettermiddag. Analytiker tror årsaken er sammensatt, og at et nervøst marked neppe er bra for kronen.

Dane Cekov i Nordea Markets sier det er svært usikre tider for kronen.

Torsdag ettermiddag stiger både euroen og dollaren styrker seg mot kronen etter at Oslo Børs har stengt.

Klokken 18 koster en dollar nå nesten 10,7 kroner, mens en euro koster hele 11,6 kroner. Fem timer tidligere kostet en dollar 10,5 kroner og en euro 11,5 kroner, skriver E24.

Og slik har utviklingen vært over tid. Om man går tre måneder tilbake kostet en dollar 10 kroner, og en euro 11 kroner. For tre år siden var det «bare» 8,2 kroner for en dollar, og 10 kroner for en euro.

Kronen har styrket seg noe siden Norges Banks rentebeslutning forrige uke, der sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserte tydelig at renten skulle opp. Likevel kommer det en svekkelse etter et bratt oljeprisfall gjennom torsdagen.

Svekkes i takt med oljeprisen

De siste timene har det vært store utslag, men det kan være vanskelig å være helt sikker hva som er årsaken til bevegelser innenfor en og samme dag, sier valutastrateg.

– Det er krevende å diagnostisere dette intradag. Jeg tror det er flere ting som står bak, sier Dane Cekov i Nordea.

Kronen har svekket seg jevnt siden årsskiftet. Dette har tidligere blitt forklart med at kronen er en liten valuta, og at investorer i usikre tider trekker til trygge havner, som dollaren.

Norges Bank har også hatt et høyt kronesalg som følge av de unormalt store gassinntektene i fjor. Det har bidratt til en svekkelse på kort sikt, tror flere analytikere.

For å forstå dagens svekkelse, tror Cekov vi må se på oljeprisen, som klokken 17.30 har svekket seg med tre dollar siden midnatt.

Bankuro spiller fortsatt rolle

Videre tror han situasjonen i USA har hatt effekt. Flere regionale banker faller på Wall Street etter svake resultater.

– Man ser det er sur stemning på børsen, og den regionale bankstøyen fortsetter. Det var også litt høyere tall på arbeidssøkende enn ventet, sier Cekov, og sikter til de såkalte job claims som kom torsdag formiddag.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 264.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet. På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 245.000 personer, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

De ferske tallene påvirker finansmarkedene i stor grad fordi det måler nye og fremvoksende arbeidsledighet.

Euroen har styrket seg kraftig mot kronen. Det vil gi dyr ferie i sommer.

Fortsatt dårlige ferieutsikter

Cekov lanserer også en tredje faktor, som han selv er usikker på om har stor innvirkning på kronekursen.

– Dagens statsbudsjett viser egentlig at Norges Bank trolig kommer til å selge høyere antall kroner enn vi og andre hadde ventet.

Regjeringen la i dag frem revidert nasjonalbudsjett. Der kom det frem at regjeringen vil øke oljepengebruken med 56 milliarder kroner, noe som gjør at de totalt vil bli brukt 373 milliarder oljekroner for å dekke hull i statsbudsjettet.

– Det kan være at de reduserer kronesalgene litt, men vi tror de vil holdes på én milliard om dagen fra og med 1. Juni, sier Cekov.

Når kronesalget er høyt risikerer man å svekke kronen.

Cekov er likevel skeptisk til hvor stor effekt dette hadde hatt.

– Jeg tror svekkelsen har mer å gjøre med utviklingen i finansmarkedet. Men kan ikke se bort ifra at foretak har fått beskjed m at kronesalgene har forblir høye, sier han.

Fra tidligere er det kjent at nordmenn som skal på ferie må regne med at sydenturen i sommer blir langt dyrere enn vanlig. Dagens Nyheter betyr at man fremdeles må regne inn noen færre turer i strandbaren i budsjettet.

– Det mest sannsynlige er at kronen blir mindre svak først mot slutten av året, men den forblir nok dessverre på et lavt nivå inn mot og over sommeren, sier strategen.