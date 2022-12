Ny strømprisrekord i Nord-Norge mandag

Over hele landet stiger strømprisene mandag. Dette etter at Sverige slo alarm om høye priser på grunn av nedstengt kjernekraftverk.

Mandag stiger prisene både i sør og nord. Prisen i Nord-Norge er den høyeste som er registrert i prisområdet hittil i år.

Strømprisene i Norge har kommet opp på høyere nivåer de siste par ukene, sammenlignet med de lavere prisene i først halvdel av november.

I de tre prisområde i Sør-Norge bikket prisen over fire kroner kilowattimen fredag, før den falt tilbake til drøyt tre kroner gjennom helgen.

Nordover i landet har prisene jevnt over vært langt lavere enn i sør det siste året, men de siste ukene har prisene steget kraftig også her.

Over en krone dyrere

Mandag stiger strømprisen både i nord og sør, ifølge strømbørsen Nord Pool:

I sørlige deler av Norge vil snittprisen ligge på 4,44 kroner per kilowattime.

I Trøndelag vil snittprisen ligge på 3,02 kroner per kilowattime.

I Nord-Norge vil snittprisen ligge på 2,54 kroner per kilowattime.

Prisen i Nord-Norge er den høyeste som er registrert i prisområdet hittil i år. I de sørlige delene av Norge må man tilbake til september for å finne høyere priser enn mandag.

Snittprisen i sør og nord er over en krone dyrere sammenlignet med søndagen.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Bekymret i Sverige

I Sverige er myndighetene akkurat nå bekymret for strømsituasjonen, særlig i det sørlige Sverige. Regjeringen sa fredag at risikoen for strømmangel øker på grunn av nedstengt kjernekraft.

– Situasjonen er relativt akutt. Vi vil ikke skape panikk på noe vis, men vi vil si at dette er et vanskelig problem, og at det finnes betydelig risiko, sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson på et pressemøte.

Bakgrunnen er at en av Sveriges kjernereaktor skal stenges i ti dager, samtidig som en annen er under reparasjon frem til slutten av februar. I tillegg skal en tredje kobles ut og vedlikeholdes i helgen.

Kan gi høyere norske priser

Strømmarkedet i Norge og Sverige knyttet sammen gjennom flere utenlandsforbindelser, og prisene og situasjonen i nabolandet kan derfor påvirke norske priser.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tror situasjonen i Sverige vil ha innvirkning på Norge, men frykter ikke strømmangel her til lands i vinter.

– Det vil påvirke Norge først og fremst i form av høye priser, skriver Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en epost til E24.

– Gjennom høsten har det blitt produsert lite kraft i Norge. I tillegg har vi hatt mye nedbør. I sum har det gitt en rekordsterk økning i magasinfyllingen. Vi er derfor lite bekymret for strømforsyningen i Norge nå, skriver Nordberg videre.