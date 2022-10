Nordmenn rammet av Deturs konkurs: – Fryktelig kaotisk

(E24) Det svenske charterselskapet Detur er konkurs. Igjen står en rekke frustrerte kunder som venter på refusjon for kansellerte ferieplaner.

Bildet er en skjermdump av Deturs nettsider i september, en måned før reisebyrået slo seg konkurs.

Mandag ble det kjent at det kriserammede reisebyrået Detur har slått seg konkurs. Det etterlater en rekke kansellerte ferieplaner og misfornøyde kunder som ikke vet om de får refundert pengene sine.

Facebookgruppen «Vi som har blivit lurade av Detur» teller 1600 medlemmer som deler sine skrekkopplevelser med reisebyrået.

At Detur er svensk kompliserer saken for nordmennene som er berørt av konkursen.

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, mener likevel det er gode muligheter for å få refundert reisen.

– Jeg tror folk må smøre seg med tålmodighet, men at de fleste vil få pengene sine tilbake, sier Iversen til E24.

Detur er et datterselskap av Nordco Tours, som igjen er et datterselskap av Reslan Invest. Morselskapet Reslan Invest har også et datterselskap kalt Norden Travel Services.

Samtlige selskap er begjæret konkurs 17. oktober, ifølge allabolag.se.

E24 har forsøkt å kontakte Detur men reisebyrået har ikke svart på henvendelsen.

– Pengene kom aldri

Deturs charterkaos startet allerede i juni da selskapet kansellerte over 90 sydenturer fra Norge på grunn av lav etterspørsel.

En av dem som fikk sommerferien kansellert var norske Stig Slatem, som skulle til Tyrkia sammen med sine to barn.

Bare uker etter at han hadde bestilt turen, og rundt en måned før avreise, ble reisen kansellert.

– Jeg fikk vite igjennom mediene at turene var kansellert før jeg hørte noe fra Detur, sier Slatem.

Fire måneder etter at turen ble kansellert, venter Stig Slatem fortsatt på refusjon fra Detur. Her med sine to barn, som kom seg på sommerferie med et annet reisebyrå.

Da han til slutt hørte fra Detur fikk han mulighet til å booke om eller få refusjon.

Slatem valgte refusjon, men fire måneder etter at turen ble kansellert, og flere purre-e-poster til Detur senere, er pengene fortsatt ikke på konto.

– Jeg fikk samme svaret hver gang om at kravet mitt var sendt til økonomiavdelingen, sier Slatem.

– Pengene kom aldri. Heldigvis hadde jeg bare betalt inn minstebeløpet på 4500 kroner.

Tone Sem-Jacobsen på pakkereise i Tyrkia med Detur i september.

Gjester ble kastet ut av hotellet

I september ble det bråstopp for selskapet.

Detur kansellerte alle reiser i 2022 og flere reiser i 2023. Detur hadde behov for en omstart og skulle gjennomføre en større omstrukturering.

Samtidig ble en rekke reisende kastet ut av hotellet dersom de ikke betalte hotellregningen på stedet – til tross for at oppholdet var forhåndsbetalt til Detur.

Midt i charterkaoset sto Tone Sem-Jacobsen, som var på sin første aleneferie i Tyrkia, for å «koble av».

Men avslappende ble det ikke. Rundt halvveis i den to uker lange ferien, hamrer en mann på døren, angivelig fra Detur, og sier at hun skal dra hjem.

– Jeg ble veldig skeptisk, for jeg hadde ikke fått noe mail fra Detur eller noe, og han kunne ikke vise meg dokumentasjon, sier Sem-Jacobsen til E24.

Hun prøver forgjeves å ta kontakt med reisebyrået. Så mottar hun plutselig en billett fra Detur som går til Göteborg – ikke til Oslo hvor hun egentlig skulle dra – seks dager før planlagt hjemreise.

Samme dag som Tone Sem-Jacobsens charterkaos startet mottok hun reklame fra Detur om å booke neste sommerferie med reisebyrået.

Samtidig får hun beskjed fra hotellet om at hun må betale for oppholdet som hun hadde forhåndsbetalt.

– Hotellet var også fortvilte, for de hevdet at de ikke hadde fått penger fra Detur siden juni, forteller Sem-Jacobsen.

– Det var fryktelig kaotisk og ekstremt mye stress. Jeg brukte enormt mye tid i telefonen og på mail, og fikk ingen tilbakemelding fra Detur i det hele tatt, bortsett fra en lokal guide som forsøkte å nøste opp i ting, sier hun.

Til slutt kjøper hun ny billett hjem til Oslo.

– Det ble en veldig dyr affære, sier hun.

Totalt endte hun opp med å brukte rundt 10.000 kroner på hotell, flybillett hjem og telefonregninger.

Den mystiske faksen

Ifølge Aftonbladet mottok flere hotellgjester på pakkereise med Detur en «mystisk faks», angivelig fra Detur, om at selskapet var solgt og at de derfor selv måtte betale for oppholdet.

Tone mottok selv ikke faksen, men fikk også vite at Detur var solgt.

– Vi fikk vite at Detur hadde blitt solgt. Vi kunne ikke kreve noe, fordi selskapet ble kjøpt opp av et annet stort konsern, sier hun.

I en e-post til E24, mottatt i september – samtidig som Sem-Jacobsen var strandet i Tyrkia – skrev Detur at faksen var falsk og at saken ble etterforsket av tyrkiske myndigheter og av Detur selv.

Mens alt dette pågikk, fortsatte Detur å reklamere for billige pakketurer til Tyrkia, Kreta og Hellas.

Flere klager til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra norske kunder som fikk reisen sin kansellert.

I et brev til Detur datert 23. juni, som E24 har fått innsyn i, ber Forbrukertilsynet om en bekreftelse på at «tilbakebetaling til alle kunder som har fått sin reise for 14 dager siden eller mer har blitt foretatt».

Forbrukertilsynet ber også om en bekreftelse på at Detur har gått gjennom sine rutiner for kundeservice og sørget for at forbrukerne kan komme i kontakt med selskapet innen rimelig tid.

I brevet påpeker tilsynet at loven krever at forbrukere skal motta betaling fra Detur innen 14 dager fra kanselleringen.

– Hva er Forbrukertilsynets vurdering av måten Detur drev sin virksomhet i Norge?

– Vi har ikke gjort noen generell vurdering av Deturs virksomhet. Vi tok opp en sak med de i sommer om manglende tilbakebetalinger, skriver Tonje H. Drevland i Forbrukertilsynet til E24.

– Hvordan har det seg at et reisebyrå som Detur, som har så mange klager mot seg fra norske kunder, fortsatt fikk drive virksomhet i Norge?

– Det kreves ikke konsesjon for å drive pakkereisevirksomhet, men det kreves at man stiller reisegaranti. Forbrukertilsynet kan ikke generelt forby noen å drive virksomhet.

Ledelsen under jorden

Etter selskapets bråstopp i september var det flere svenske statlige organ og flyplasser som krevde svar fra reisebyrået.

Men fra Detur var det stille, ifølge SVT, som skrev at ledelsen hadde gått under jorden.

Og etter konkursen er det enda vanskeligere å få tak i selskapet. Samme dag som reisebyrået meldte seg konkurs stengte Detur sine kontoer på sosiale medier og erstattet sine nettsider med en statisk beskjed om konkursen.

Likevel mener Thomas Iversen i Forbrukerrådet at det er gode muligheter for å få refundert pengene.

Thomas Iversen er forbrukerjurist i forbrukerrådet. Han anbefaler dem som er berørt av konkursen smøre seg med tålmodighet.

– Ingen garanti for at det er penger å hente i boet

Iversen anbefaler de som er berørt av konkursen først og fremst å kansellere bestillinger man eventuelt har gjort i tillegg til pakkereisen.

– I et korttidsperspektiv er det viktigste å avbestille andre ting utenfor pakkereisen, som leiebil, buss- og fergebilletter eller liknende. Hvis du ikke planlegger å komme deg av gårde ved å bestille fly og hotell selv, sier Iversen.

– Min erfaring er at leiebil ofte er den største utgiften i tillegg til pakkereisen, og her har en del selskaper ganske greie løsninger. Dersom de ikke har en avbestillingsløsning er det mulig å spørre direkte – og da kan det hende man får et positivt svar eller må betale et lite gebyr.

Han sier at krav som et avbestillingsgebyr kan rettes til Detur sitt konkursbo.

– Men det ingen garanti for at det er penger å hente i boet.

Detur Deturs historie varierer avhengig av hvilke av selskapets nettsider man undersøker. Ett sted skriver Detur at selskapet startet som et reisebyrå i Tyrkia i 1993, andre steder at det startet i Finland i 1998. Selskapet skriver at de etablerte seg i Norge i 1999, og i år 2000 startet selskapet opp i Sverige. Frem til konkursen hadde selskapet kontorer i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Detur er eid av det svenske selskapet Reslan Invest, hvor tidligere Detur-sjef Haluk Semiz er styremedlem. Kilde: Deturs nettsider og allabolag.se

Venter på informasjon konkursboet

Det er flere måter å gå frem dersom man er berørt av Deturs konkurs.

Du kan kreve penger av konkursboet, direkte fra kortutsteder eller gjennom reisegarantien, forklarer Iversen.

– Det er ingen hast å melde krav til konkursboet. Det har ikke kommet ut noe informasjon om konkursboet ennå. Men vi regner med at det kommer etter hvert, sier Iversen.

Han venter det vil komme mer informasjon på Deturs nettsider, som pr. mandag kveld kun inneholder en overordnet melding om selskapets konkurs.

Kan benytte seg av reisegarantien

– Alle pakkereisearrangører i EU og EØS har plikt å stille reisegaranti for reisens verdi. Detur har stilt reisegaranti i Sverige og derfor er det Kammerkollegiet, et svensk forvaltningsorgan, som håndterer de kravene, sier Iversen.

Kammerkollegiet tilsvarer Reisegarantifondet i Norge.

– Kammerkollegiet har nok ikke alt på stell første dagen, man må forvente at det tar litt tid før internasjonale kunder kan sømløst kontakte dem.

Iversen anbefaler å sende e-post eller ringe Kammerkollegiet dersom man er usikker på hvordan man skal gå frem.

