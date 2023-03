DNB, Nordea og Sparebank 1 SR-Bank setter opp renten

(E24) DNB er første bank til å heve sine utlånsrenter etter at Norges Bank torsdag hevet renten med 0,25 prosentpoeng. Sparebank 1 SR-Bank og Nordea følger også etter.

Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,0 prosent. Dette er den niende hevingen siden høsten 2021.

Styringsrenten på tre prosent er den høyeste siden 2008.

Sparebank 1 SR-Bank er andre bank til å sette opp renten. Boliglån heves med 0,25 prosentpoeng, og innskudd heves med inntil 0,35 prosentpoeng.

De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 28. mars for nye lån, og fra 9. mai for eksisterende lån, skriver banken i en melding.

DNB først ut

Nå varsler storbanken DNB at den øker rentene på boliglån og innskudd opp til 0,25 prosentpoeng.

Nye rentesatser vil gjelde fra 31. mars for nye boliglån og fra 28. mars for nye innskudd. For eksisterende lån og innskudd gjelder satsene fra 11. mai.

DNB skriver at banken ønsker å hjelpe unge inn i boligmarkedet. De tilbyr derfor kunder som kjøper sin første bolig bankens beste flytende rente på 4,14 prosent.

Slik blir renteendringene for innskuddskontoer, ifølge kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen Lewin i DNB:

Renten på BSU øker med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto barn heves med 0,25 prosentpoeng

Sparekonto pluss (over 500.000 kroner) øker med 0,25 prosentpoeng

Vanlig sparekonto (inntil 500.000 kroner) øker med 0,15 prosentpoeng

Superspar øker med 0,15 prosentpoeng

– Hvorfor hever dere ikke renten på vanlig sparekonto mer?

– Det er sånne typer vurderinger man gjør. Vi ser på hvor det ligger fra før, og hva som er konkurransedyktig, sier Lewin.

Varsler ny heving i mai

Komiteens vurdering er at det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, skriver Norges Bank som varsler en ny renteheving i mai.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten heves på nytt både i mai og juni til en topp på 3,5 prosent. Det er rundt et halvt prosentpoeng høyere enn den rentetoppen de signaliserte i desember.

Prognosen for styringsrenten innebærer at boliglånsrenten stiger til 4,8 prosent tidlig neste år.

Høy prisvekst

Årsaken til den kraftige renteoppgangen det siste året er at inflasjonen (prisveksten) er altfor høy. Da er Norges Banks hovedverktøy renten, som settes opp for å stramme inn på pengebruken og få prisveksten ned.

I februar dempet inflasjonen seg riktignok til 6,3 prosent, men det er fortsatt langt over målet på to prosent over tid.

Den vedvarende høye prisveksten både ute og her hjemme satt en stund fart i forventningene om flere rentehevinger, men med den siste tidens bankkollapser og frykt for ny finanskrise har de dempet seg.

Uroen har også gitt en svært svak krone, som vanskeliggjør kampen mot inflasjonen ytterligere, noe som taler for høyere rente.

– Dersom kronene blir svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli behov for en høyere rente enn vi anslår for å få inflasjonen ned mot målet, sier sentralbanksjefen.