Vianode investerer to milliarder i batterifabrikk på Herøya

Partnerne Elkem, Hydro og Altor går sammen om milliardinvesteringen.

Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget Vianode investerer i etter planen skal se ut.

Vianode, som er eid av Elkem, Hydro og Altor, beskriver investeringen som «et viktig skritt» for etableringen av en batteriverdikjede i Norge for markedet i Europa.

To milliarder skal investeres i fabrikken på Herøya Industripark i Telemark. Her skal det produseres anodemateriale tilsvarende behovet til rundt 20.000 elektriske kjøretøy i året innen 2024, ifølge en børsmelding.

Denne investeringen er første del av en større investeringsplan, ifølge partnerne. Neste mål blir å levere batterimaterialer til to millioner elbiler per år innen 2030.

Vianode har fra før 60 ansatte, men planlegger med den nye investeringen å rekruttere 100 nye innen utgangen av 2023. Dersom det kommer enda en investering for neste fase, kan antall ansatte nå 300 innen 2026, skriver selskapet.

– Investeringsbeslutningen markerer et historisk skritt for Vianode og er en anerkjennelse av arbeidet som er lagt ned av både våre ansatte og partnere, sier Asbjørn Søvik, fungerende administrerende direktør og arbeidende styreleder i Vianode i en uttalelse.

Selskapet skal altså lage anodegrafitt som brukes i batterier – blant annet til elektriske biler.

– Den globale etterspørselen av batterier vokser raskt, drevet av det grønne skiftet. Samtidig er det ikke tilstrekkelig opptrapping når det gjelder produksjon av batterimaterialer. Europa står overfor en betydelig mangel på grafittmaterialer frem mot 2030, en utfordring Vianode har som mål å løse, sier Stian Madshus, daglig leder for Europa i Vianode.

– Myndigheter og bilprodusenter er også i økende grad fokusert på bærekraftige verdikjeder og her har Vianode et unikt utgangspunkt for å utgjøre en forskjell med vårt lave CO₂-avtrykk.