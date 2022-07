Elon Musk skroter budet på Twitter

Fredag kveld bekrefter Elon Musk at han har gitt beskjed til Twitter om at planen om å kjøpe selskapet er terminert.

Saken oppdateres...

Det kommer frem i en melding sendt til Det amerikanske finanstilsynet (SEC).

– Den rapporterende personens (Elon Musk red.anm.) rådgivere sendte 8. juli et brev til Twitter der de formelt gjorde Twitter oppmerksom på at den rapporterende personen teminerer avtalen om sammenslåing, heter det i meldingen.

Twitter-aksjen faller seks prosent i etterhandelen etter meldingen.

I brevet til Twitter står det at Musk og hans finansielle rådigvere i Morgan Stanley har bedt om «kritisk infomasjon» fra 9. mai, og «gjentatte ganger etter dette» på selskapets forhold mellom de offentliggjorte tallene for daglige inntektsgivende aktive brukere og utbredelsen av «falske- eller spam-kontoer» på plattformen.

Musk har gjentatte ganger siden avtalen ble kjent i april brukt stilt spørsmål rundt hvor mange spam-kontoer selskapet har. Twitter har sagt at det er mindre enn fem prosent av de inntektsgivende daglige brukerne som faller innenfor kategorien spam-kontoer.

– Dersom det var spørsmål rundt årsaken til disse spørsmålene gjorde brevet 25. mai klart at Musks mål var å forstå hvor mange av Twitters påståtte månedlige inntektsgivende brukere var og hvor mange som faktisk var falske eller spam-kontoer, heter det i brevet.

Selv ved disse «gjentatte hendelsene» har angivelig ikke Twitter gitt tilstrekkelig informasjon rundt hvor mange av brukerne som er såkalte robot-brukere

På grunn av dette hevder Musks rådgivere i brevet at Twitter har brutt en av punktene i oppkjøpsavtalen. Dette hevder de at ble fremforhandlet i avtalen for å kunne jgnenomgå data og informasjon som er viktig for selskapets virksomhet før finanseringen og gjennomføringen av handelen.