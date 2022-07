EU har bestemt seg: Norsk gass er nå bærekraftig

Kan norsk naturgass nå kalles «grønn»? Og hvorfor mener vår bilglade finansminister at folk må kjøre mindre bil?

EUs vedtak berører selvfølgelig norsk gasseksport, siden Norge er EUs viktigste gassleverandør etter Russland.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det grønne skiftet Hver fredag skriver Frode Bjerkestrand nyhetsbrev om det grønne skiftet. Vil du ha ukens viktigste grønne nyheter rett i innboksen din? Meld deg på her.

1 Og vinneren ble: Gass og atomkraft Full gass-seier i Brussel for klimaminister Espen Barth-Eide (Ap). Onsdag var det høy temperatur i Brussel, Belgia. Da vedtok EU-parlamentet å definere gass- og atomkraft som grønne energikilder. Mer presist: Flertallet sa ja til EU-kommisjonens forslag om å klassifisere gass og kjernekraft som bærekraftige investeringer. Gassen og atomkraften skal hjelpe Europa ut av det klimaskadelige kullforbruket. Vedtaket er omstridt. Østerrike og Luxembourg har allerede varslet at de vil ta EU til retten for å hindre at det blir iverksatt. Det samme melder Greenpeace. Motstanderne mener vedtaket er et åpenbart forsøk på grønnvasking. Aftenposten har en ryddig oversikt over det som skjedde. Hva betyr vedtaket? Alle gasskraftverk som bygges før 2030 kan kalle seg bærekraftige, dersom utslippene holdes under en viss grense. Atomkraftverkene må ha en bunnsolid plan for håndtering av atomavfallet. Gass og kjernekraft tas dermed inn i den mye omtalte «grønne taksonomien», som EU er i ferd med å innføre. Taksonomien skal være unionens regler for hvilke investeringer som kan kalles bærekraftige. Dette skal bidra til at EU når målene om å kutte omtrent alt av klimagassutslipp innen 2050. Hva betyr det for Norge? Vedtaket berører selvfølgelig norsk gasseksport, siden Norge er EUs viktigste gassleverandør etter Russland. De neste årene vil gassen fra nord bli enda viktigere, når Europa forsøker å frigjøre seg fra russisk gass. Vedtaket i EU-parlamentet regnes for øvrig som en seier for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). I vinter var han selv i Brussel, der han lobbyerte for å grønnifisere norsk gass.

2 Diesel-Vedum ber folk kjøre mindre Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener høye bensinpriser må få folk til å kjøre mindre bil. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ikke lagt skjul på at han er glad i dieseldrikkende muskelbiler. I mars prøvekjørte han en brutal pickup av typen Ford F-150 Shelby utenfor Stortinget i Oslo, med følgende konklusjon: «Dette er en kongebil!», sa han, ifølge TV 2. Nå drar Vedum i håndbrekket. E24 skriver at Vedum nå mener folk må finne seg i å kjøre mindre bil. Grunnen er åpenbar: De høye bensinprisene tvinger norske bilister til å redusere forbruket, og bedrifter til å øke prisene eller redusere aktiviteten sin. For tiden er bensinprisen på rekordnivå, opp mot 27 kroner literen. FInansministerens uttalelse er svar på spørsmål fra Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen. Han vil vite hva Vedum har tenkt å gjøre med situasjonen. Svaret er: Ikke mye. Siden norsk økonomi koker for tiden, er Vedum redd for at enda mer avgiftslette vil føre til overoppheting. Det kan igjen føre til at Norges Bank øker renten ytterligere, som igjen vil gå ut over familieøkonomien. Likevel lover finansministeren å avhjelpe familienes økte energikostnader ved å sikre skatte- og avgiftslette for folk flest i statsbudsjettet for 2023.

3 Svart dag for råolje Tirsdag falt oljeprisen med hele ni prosent. Vedum kan få hjelp av markedet til å mildne trykket fra bensinlobbyen. Tirsdag denne uken falt oljeprisen med over ni prosent på et ettermiddag, skriver DN. Mandag lå prisen for et fat olje på 113 dollar. Ved kontortidens slutt dagen etter lå den på 103 dollar fatet. Ifølge råvareanalytiker Bjarne Schieldrop kan årsaken til stupet være frykt for resesjon. Dette er et faguttrykk, som beskriver det at et lands BNP faller to kvartaler etter hverandre. Økende arbeidsløshet og store prisendringer er ofte konsekvenser. Om oljeprisfallet også får bensinprisene til å rase utover sommeren, gjenstår å se.

4 Livsfarlig snøsmelting Rasstedet på isbreen Marmolada i Dolomittene. Hetebølger i Mellom-Europa har fått dramatiske konsekvenser den siste uken. Søndag løsnet et stor del av Marmolada, den største isbreen i den italienske fjellkjeden Dolomittene. Ni personer er funnet døde, og tre er fremdeles savnet. Åtte brevandrere er skadet, ifølge The Guardian. Raset skyldtes at en isblokk knakk, tok med seg is og stein, og raste over en populær vandrerute turister bruker om sommeren. I ettertid mener kritikere at stien burde vært stengt, fordi breen har smeltet kraftig de siste årene. Forrige helg ble det for øvrig satt ny varmerekord på Marmolada. Også i Alpene: Sonnblick-observatoriet i Østerrike, som er verdens høyestliggende (3106 moh), rapporterte denne uken om rekordsmelting, skriver The Guardian. I hele sommer har snødybden vært på sitt laveste siden målingene begynte i 1938. I en vanlig junimåned ligger det over tre meter snø på alpefjellet. I slutten av juni i år var det kun 39 centimeter slush igjen. Og den er trolig forsvunnet når du leser dette.

Derfor skriver vi om det grønne skiftet

For at Norge skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn, der økonomisk vekst og utvikling skal skje innenfor naturens tålegrenser, må hele samfunnet gjennom en enorm omstilling. Næringslivet er en viktig drivkraft i denne utviklingen, som etter alle solemerker kommer til å akselerere fremover.

Har du tips til oss? Send det til tips@bt.no

Nyhetsbrev

Det skjer enormt mye innen det grønne skiftet. Om du melder deg på vårt nyhetsbrev får du hver uke en oppsummering av nyhetene forklart på en enkel og forståelig måte. Du melder deg på nyhetsbrevet her.