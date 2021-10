Nå er det slutt på omkjøringen på E134 Haukelifjell for denne gang

Mandag blir første dag etter sommeren med normal trafikk på E134 over Haukelifjell. 15. juni neste år starter neste runde med arbeider.

NTB

Natt til mandag blir siste natt E134 er stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. Dermed er arbeidene som krever stengte tunneler, over for denne sesongen, melder Statens vegvesen.

Arbeidene skulle vært ferdige 15. oktober, men måtte forlenges fordi alt sikkerhetsutstyret for å ha trafikk i tunnelene måtte på plass.

Det har vært omkjøringen over Dyrskar på Haukelifjell på grunn av arbeider på Haukelitunnelen og Vågslidtunnelen på E134. Neste år det på`n igjen.

Det blir trolig kolonnekjøring gjennom tunnelene enkelte ganger på grunn av arbeid, men i hovedsak skal trafikken gå som normalt frem til 15. juni neste år.

– Da starter vi opp med sesong tre, sier Lars Helge Rasch som er kommunikasjonsansvarlig for tunneloppgradering i Norge.