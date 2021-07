20 år gammel gåte om Fimreiteulven er løst

Ved hjelp av DNA fra en gammel ulvelabb har en nesten 20 år gammel gåte blitt løst. Fimreiteulven som ble felt i Sogndal høsten 2001, kom fra Sverige.

Etter 20 år har en DNA fra en gammel ulvelabb bekreftet at det var en ulv som ble ulovlig felt på Fimreite i Sogndal høsten 2001. Ulven på bildet ble felt i 2020. Foto: Statens naturoppsyn / NTB

Det har aldri blitt bekreftet at ulven faktisk ble felt ettersom fellingen skal ha skjedd ulovlig, men nå har altså DNA for en felt ulv i 2001 gitt en bekreftelse.

Historien starter med at det ble rapportert om skader på beitedyr i Leikanger kommune på Vestlandet høsten 2001. Skadene ble av veterinær vurdert til å kunne være forårsaket av ulv, og det ble gitt fellingstillatelse.

Noen ulv ble aldri offisielt felt, men det gikk raskt rykter om at ulven hadde svømt over Sogndalsfjorden, ut av skadefellingsområdet, og så ulovlig skutt på Fimreiteåsen i Sogndal kommune. Ryktene lot seg aldri bekrefte, men jakten ble likevel ganske raskt avsluttet, ifølge Statens naturoppsyn (SNO) og Rovdata.

At saken først ble oppklart nå, skyldes at saken om ulovlig felling nå er strafferettslig foreldet. Rovviltansvarlig Rein-Arne Golf i SNO ønsket å få bekreftet at den ulovlige fellingen faktisk hadde vært av en ulv, og ikke en hund eller et annet dyr, og tok derfor kontakt med en sentral person i området. Han endte opp med å få levert en ulvelabb.

– Den ga en fullstendig DNA-profil fra en hannulv som slektskapsanalyser viser ble født i Hasselforsreviret i Sverige, der det var yngling første gang i 2000. Og dermed har vi med DNA løst et 20 år gammelt mysterium, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.